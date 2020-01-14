Елизавета II выступила с заявлением: «Поддерживаю желание Гарри и Меган начать новую жизнь»

Сегодня наша семья очень конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом частью нашей семьи,

После Рождества герцог и герцогиня Сассекские объявили, что сложат с себя королевские обязанности. Об этом они написали в своем микроблоге. Их родственники не были готовы к такому повороту событий. Некоторые из них открыто выразили разочарование. Герцог и герцогиня планируют зарабатывать себе на жизнь самостоятельно и не рассчитывать на финансирование через Суверенный гарант (главный источник доходов королевской семьи — Прим. ред.).