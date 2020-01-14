Елизавета II выступила с заявлением: «Поддерживаю желание Гарри и Меган начать новую жизнь»

Букингемский дворец поддержал 35-летнего принца Гарри и 38-летнюю Меган Маркл, которые решили отказаться от привилегий и официальных обязанностей членов королевской семьи. 93-летняя королева Елизавета II после семейного совета дала официальный комментарий о будущем внука и его супруги, пишет Сплетник.
Сегодня наша семья очень конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом частью нашей семьи,
— говорится в официальном заявлении монарха.
После Рождества герцог и герцогиня Сассекские объявили, что сложат с себя королевские обязанности. Об этом они написали в своем микроблоге. Их родственники не были готовы к такому повороту событий. Некоторые из них открыто выразили разочарование. Герцог и герцогиня планируют зарабатывать себе на жизнь самостоятельно и не рассчитывать на финансирование через Суверенный гарант (главный источник доходов королевской семьи — Прим. ред.).
Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни. Поэтому принято решение о переходном периоде, в течение которого Сассексы будут находиться в Канаде и Великобритании. Моей семье предстоит решить сложные вопросы, нам предстоит еще кое-что сделать, но я попросила, чтобы окончательное решение было принято в ближайшие дни,
— заключила королева Елизавета II в своем официальном обращении, опубликованном на сайте Букингемского дворца.