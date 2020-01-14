«Слишком горячо»: сын певицы Валерии ошарашил пользователей Сети интимным видео с девушкой

Молодой человек вручил избраннице букет роз, а также опубликовал пикантный ролик с поздравлениями в соцсети. Видео в Instagram поделилась и его девушка.

В коротком ролике влюбленная парочка предстает в вызывающих позах. Сын певицы Валерии и стройная шатенка страстно обнимаются и целуются в бассейне.

Фолловеры отреагировали на видео активно, поздравив Лиану Волкову. Однако некоторых россиян такие откровения повергли в шок. "Слишком горячо", "Зачем интим показываешь? Вот что значит зеленый пацан. Нашел, чем удивить", – прокомментировали пост Арсения Шульгина подписчики.

К слову, далеко не всем пришелся по душе выбор сына певицы Валерии. Фолловеры напомнили юноше о бывшей возлюбленной. "Анна Шеридан была гораздо лучше и красивее. Жаль, что у вас не получилось с ней", – отметил один из них.