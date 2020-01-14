«Слишком горячо»: сын певицы Валерии ошарашил пользователей Сети интимным видео с девушкой

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин поделился откровенными кадрами. В честь дня рождения возлюбленной, Лианы Волковой, наследник звезды решил поделиться частичкой их личного счастья с пользователями Сети, пишут Дни.ру.
Молодой человек вручил избраннице букет роз, а также опубликовал пикантный ролик с поздравлениями в соцсети. Видео в Instagram поделилась и его девушка.
В коротком ролике влюбленная парочка предстает в вызывающих позах. Сын певицы Валерии и стройная шатенка страстно обнимаются и целуются в бассейне.
Фолловеры отреагировали на видео активно, поздравив Лиану Волкову. Однако некоторых россиян такие откровения повергли в шок. "Слишком горячо", "Зачем интим показываешь? Вот что значит зеленый пацан. Нашел, чем удивить", – прокомментировали пост Арсения Шульгина подписчики.
К слову, далеко не всем пришелся по душе выбор сына певицы Валерии. Фолловеры напомнили юноше о бывшей возлюбленной. "Анна Шеридан была гораздо лучше и красивее. Жаль, что у вас не получилось с ней", – отметил один из них.
Арсений Шульгин и Лиана Волкова успели побывать зимой в ОАЭ, Франции и Китае. Откровенный ролик, который показал сын певицы Валерии, был сделан в курортном городе Санья на острове Хайнань.