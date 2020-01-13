ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ ⟩ Старый Новый год: отмечаем в ночь с 13 на 14 января

Отмечайте это событие с добром в сердце: это главное правило, советует dailyhoro.ru.

Почему отмечают Старый Новый год

Многие ошибочно полагают, что «старый» значит прошлый, но это не так. Имеется в виду праздник «на старый манер», как это было раньше, в начале 20 века. Тогда Новый год отмечали по другому календарю. Из-за разницы с юлианским и грегорианским календарем праздник перенесли, но люди просто стали отмечать его дважды.

Верующие люди стремились отмечать праздник после Рождества, потому что можно было от души повеселиться, ведь в это время уже заканчивается Рождественский пост. Именно поэтому верующие решили праздновать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 число. К ним присоединяются и остальные люди, ведь два праздника — это в два раза больше поводов для уютных вечеров, теплых встреч и загаданных желаний.

Традиции Старого Нового года

Раньше 14 января отмечался праздник — день святого Василия. В этот день самым главным угощением было свиное мясо. Именно поэтому на Старый Новый год до сих пор принято делать блюда из свинины. Вообще, это праздник пышного стола, на который ставят много вкусностей. Другие важные блюда — вареники, блины, манты.

Также это праздник щедрости. Нужно угощать не только близких и родственников, но и соседей. На Руси в этот день было принято делать пожертвования в пользу церкви. Это были в основном деньги, потому что сезон сбора урожая к тому времени был давным-давно окончен.

Что можно, а что нельзя делать

Есть в Старый Новый год и запреты. Например, нельзя брать и давать деньги в долг. 14 января нельзя убираться в доме, так как можно вынести с мусором и счастье с удачей. 14 числа желательно больше отдыхать, поэтому после работы поторопитесь домой к своим близким.

Отмечайте этот праздник со своими близкими, сделайте подарок второй половинке, родственникам, лучшим друзьям. Продлите волшебство новогодней ночи, и тогда счастье постучится к вам в двери.

В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом, поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь (пусть даже речь идет о Старом Новом годе).

Считается, что если 14 января надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

Желание, которое было загадано в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется.

Приметы Старого Нового года

Если встретить этот праздник в хорошем расположении духа, то весь следующий год пройдет под эгидой позитивных эмоций. Не рекомендуется ссориться с близкими в ночь с 13 на 14 января и в сам день праздника.

Было также в этот день и много погодных примет. Например, если на небе виднелись звезды, значит, летом можно ждать богатого урожая. Холодный ветер означал, что лето будет очень жарким, а если шел обильный снегопад, то это говорило, что весной снег будет лежать очень долго.

Гадание в Новогоднюю ночь

В ночь с 13 на 14 января девушки находили время не только для гуляний, но и для гадания: спрашивают имя у незнакомого мужчины на улице, чтобы узнать, как зовут будущего мужа; бегают под окна слушать разговоры в доме; бросают сапог чтобы узнать в какой стороне живет суженый и так далее.

Гадали не только на имя мужа, но и на его характер. Надо выйти на улицу и узнать, какой характер будет у будущего мужа. Как встретишь первым на дороге пса - то будете ссориться и плохо жить, а как овцу - это избранник будет тихим и неконфликтным. Но эти значения можно трактовать по-разному, ведь собака также олицетворяет такую ​​черту, как верность.

Предсказывали будущее с помощью зерна: сыпали его у ворот и на утро проверить: если его никто не трогал, то семейная жизнь будет счастливой.