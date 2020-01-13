Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 января

Эта неделя должна стать довольно позитивной и благоприятной для большинства людей. У всех Знаков Зодиака есть свое главное достоинство. В эти семь дней звезды и планеты жаждут его полного раскрытия.
Покажите этому миру, что вас не сломить и кто вы такие на самом деле. Только так вы оставите о себе наилучшее впечатление.
Овен
Овны — одни из сильнейших источников позитивной энергии. Она поможет людям данного знака преуспеть в любви. Всем, кто находится в поисках, желательно проверять любовную совместимость перед началом отношений. Овнам, которые уже находятся в любовной связи или даже браке, желательно посвятить все свое свободное время близким. В работе и делах все будет получаться на раз-два, если не переживать по мелочам, а сосредоточиться на результате.
Телец
Существует как минимум семь причин, по которым удача обходит нас стороной. Тельцам стоит обратить внимание на эти причины, потому что удача им точно пригодится. Звезды и планеты настроены не самым лучшим образом на этой неделе. Возможны финансовые проблемы, так что лучше проверять всё дважды — осторожнее работать с документацией, пересчитывать деньги, не отходя от кассы. В любви же всё останется в гармонии и порядке, поэтому эксцессов можно не ждать.
Близнецам астролог советует научиться управлять своей энергетикой, потому что звезды и планеты будут невероятно активными для представителей этого знака. Пять полезных советов придутся как нельзя кстати. Не стоит перегружать себя работой. Нужно больше отдыхать и проводить больше времени с приятными людьми, близкими и второй половинкой. Это благоприятное время для романтики, любви, новых знакомств и приключений.
Рак
В привлечении любви Ракам стоит обратить внимание на правила фэн-шуй. В финансовой сфере придется уповать на интуицию. Полезными будут советы близких людей и коллег. Окружающие настроены позитивно и добродушно, можно использовать это время для поиска новых друзей, для сглаживания острых углов в отношениях, примирения с родственниками. Пришло время показать миру свои достоинства, а темные стороны спрятать подальше от посторонних глаз.
Лев
Следование законам процветания поможет Львам буквально изменить свою жизнь за эту январскую неделю. Звезды и планеты в благоприятном положении, поэтому представители данного Знака Зодиака смогут добиться того, о чем мечтают. В попытках достичь счастья не помешает немного самодисциплины, а также толики оптимизма. Всё должно получиться, ведь у Львов всегда в рукаве есть дополнительный козырь — их мощная жизненная энергетика и нерушимая уверенность.
У каждого из знаков есть свои секреты счастья. Девам стоит воспользоваться ими по полной программе. Неделя превратится во время, когда хочется ощутить прикосновение простого человеческого счастья. Нужно больше времени проводить в той атмосфере, которая кажется самой благоприятной. Не стоит настраивать непреодолимых стен из ограничений и страхов. Пришла пора отправиться на поиски удачи, позитива, любви, дружбы или богатства — каждый из этих путей будет иметь смысл.
Весы
Весов на этой неделе ожидают очень важные дела и события, которые могут перевернуть их жизнь с ног на голову, сделать их счастливее. Заговоры на удачу в такие моменты будут крайне полезными. Одиноких представителей знака могут ожидать судьбоносные встречи, а тем, кто охотится за денежными вознаграждениями, удастся обрести новую мотивацию и применить все свои навыки на деле. Воодушевление — признак того, что Весы движутся в верном направлении.
Скорпион
Иногда для обретения счастья нужно от чего-то избавиться и очиститься. Например, от пяти вещей, которые мешают быть счастливыми. Скорпионам необходимо определить, что конкретно тормозит обретение счастья, а потом направить все свои силы в это русло. Сейчас нужно делать всё без спешки, обращая внимание на важные мелочи. Звезды и планеты не собираются испытывать Скорпионов на прочность, но некоторые неурядицы произойти могут, причем в самый неподходящий момент.
Стрелец
Ключ к успеху для Стрельцов — самостоятельность. Велика вероятность встретить на своем пути один из десяти типов энергетических вампиров, поэтому лучше не рисковать. Новые знакомства звезды и планеты рекомендуют не форсировать. Не стоит также просить людей о помощи, потому что скорее всего они будут преследовать свои корыстные цели. Стрельцы — невероятно харизматичные люди, но сейчас эта их сильная сторона не так уж и полезна. Доверять можно только себе.
Козерог
Водолеи входят в список знаков Зодиака, которые никогда не прощают обиды. На этой неделе необходимо научиться отпускать это разрушительно чувство, освобождая место для добра и позитива. В таком случае неделя станет яркой и незабываемой. Водолеев могут ожидать приятные сюрпризы. Это время перемен, переосмысления своей жизни и принципов. Если богатства и повышения дохода ждать не стоит, то в любви этих людей точно ждет удача.
Рыбы
В любви Рыб возможен кризис отношений. Пережить его непросто, но для для этого придется сфокусировать все свое внимание на любимом человеке. Если на любовном фронте будет штиль, то можно сосредоточиться на работе и делах по дому. Не исключено, что в конце рабочей недели к Рыбам потянутся за помощью окружающие люди. Не стоит им отказывать, потому что добро имеет привычку возвращаться, пишет dailyhoro.ru.