Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 января

Покажите этому миру, что вас не сломить и кто вы такие на самом деле. Только так вы оставите о себе наилучшее впечатление.

Овен

Овны — одни из сильнейших источников позитивной энергии. Она поможет людям данного знака преуспеть в любви. Всем, кто находится в поисках, желательно проверять любовную совместимость перед началом отношений. Овнам, которые уже находятся в любовной связи или даже браке, желательно посвятить все свое свободное время близким. В работе и делах все будет получаться на раз-два, если не переживать по мелочам, а сосредоточиться на результате.

Телец

Существует как минимум семь причин, по которым удача обходит нас стороной. Тельцам стоит обратить внимание на эти причины, потому что удача им точно пригодится. Звезды и планеты настроены не самым лучшим образом на этой неделе. Возможны финансовые проблемы, так что лучше проверять всё дважды — осторожнее работать с документацией, пересчитывать деньги, не отходя от кассы. В любви же всё останется в гармонии и порядке, поэтому эксцессов можно не ждать.

Близнецы

Близнецам астролог советует научиться управлять своей энергетикой, потому что звезды и планеты будут невероятно активными для представителей этого знака. Пять полезных советов придутся как нельзя кстати. Не стоит перегружать себя работой. Нужно больше отдыхать и проводить больше времени с приятными людьми, близкими и второй половинкой. Это благоприятное время для романтики, любви, новых знакомств и приключений.

Рак

В привлечении любви Ракам стоит обратить внимание на правила фэн-шуй. В финансовой сфере придется уповать на интуицию. Полезными будут советы близких людей и коллег. Окружающие настроены позитивно и добродушно, можно использовать это время для поиска новых друзей, для сглаживания острых углов в отношениях, примирения с родственниками. Пришло время показать миру свои достоинства, а темные стороны спрятать подальше от посторонних глаз.

Лев

Следование законам процветания поможет Львам буквально изменить свою жизнь за эту январскую неделю. Звезды и планеты в благоприятном положении, поэтому представители данного Знака Зодиака смогут добиться того, о чем мечтают. В попытках достичь счастья не помешает немного самодисциплины, а также толики оптимизма. Всё должно получиться, ведь у Львов всегда в рукаве есть дополнительный козырь — их мощная жизненная энергетика и нерушимая уверенность.

Дева

У каждого из знаков есть свои секреты счастья. Девам стоит воспользоваться ими по полной программе. Неделя превратится во время, когда хочется ощутить прикосновение простого человеческого счастья. Нужно больше времени проводить в той атмосфере, которая кажется самой благоприятной. Не стоит настраивать непреодолимых стен из ограничений и страхов. Пришла пора отправиться на поиски удачи, позитива, любви, дружбы или богатства — каждый из этих путей будет иметь смысл.

Весы