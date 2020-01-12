Видео: бойфренд Ольги Бузовой прилетел к ней в Таиланд

Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна развивается стремительно: пара живет вместе несколько месяцев, а также отдыхает на дорогих курортах. Вопреки очередным слухам о расставании, блогер приехал к возлюбленной в Таиланд, сообщает Starhit.ru.
Информация о том, что Ольга Бузова состоит в романтических отношениях с блогером Давидом Манукяном появилась осенью прошлого года. Тогда пару стали чаще видеть вместе на улицах столицы. Внимательные поклонники также заметили, что в stories двух звезд нередко мелькают детали квартир, а также собаки ведущей «ДОМа-2» — многие предположили, что влюбленным просто нельзя раскрывать роман, потому что по телевизору шел проект «План Б», в котором Ольга искала мужчину.
Эта информация косвенно подтвердилась, когда во время финального выпуска Бузова призналась, что уже несколько месяцев состоит в отношениях с Давидом Манукяном и рассказала, что они живут вместе. После этого парочка отправилась в заснеженный Куршевель, но по возвращении неожиданно рассталась: блогер полетел по своим делам, а Бузова отправилась на отдых в Таиланд. Но вчера звезды воссоединились, о чем рассказали в Instagram.
«Соскучились по моим stories? Папа снова в деле! Кто такой красивый, иди сюда и быстро целуй меня!» — приветствовал любимую Манукян.
В ролике, который появился на странице Бузовой, видно, что Ольга сильно соскучилась за эти несколько дней: она начала ласково и нежно обнимать избранника, после чего слилась с ним в страстном поцелуе. «Вы такие красивые, я так рада за вас», «Наконец-то Оля снова с Давой, а то мы все переживать начали», «Теперь отдохнете в теплых краях», — пишут в социальных сетях.
Отметим, что после расставания двух знаменитостей, в Сети появились слухи о том, что это очередной пиар-роман и никаких отношений у Манукяна и Бузовой нет. Другие же намекали на измену Давида, о которой им стало известно из осведомленных источников. Но, судя по кадрам в личных микроблогах, это лишь слухи.
Напомним, что ради полноценных каникул с любимым, Ольга отказалась от всех корпоративных выступлений и отправилась отдыхать с ним. По неофициальным данным, за ее 40-минутное выступление нужно заплатить от двух до пяти миллионов рублей, а так она потеряла около 20 миллионов. Но ведущая «ДОМа-2» не гонится за деньгами и говорит о том, что наконец-то после нескольких лет страданий, обрела личное счастье.