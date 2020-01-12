Видео: бойфренд Ольги Бузовой прилетел к ней в Таиланд

Информация о том, что Ольга Бузова состоит в романтических отношениях с блогером Давидом Манукяном появилась осенью прошлого года. Тогда пару стали чаще видеть вместе на улицах столицы. Внимательные поклонники также заметили, что в stories двух звезд нередко мелькают детали квартир, а также собаки ведущей «ДОМа-2» — многие предположили, что влюбленным просто нельзя раскрывать роман, потому что по телевизору шел проект «План Б», в котором Ольга искала мужчину.

Эта информация косвенно подтвердилась, когда во время финального выпуска Бузова призналась, что уже несколько месяцев состоит в отношениях с Давидом Манукяном и рассказала, что они живут вместе. После этого парочка отправилась в заснеженный Куршевель, но по возвращении неожиданно рассталась: блогер полетел по своим делам, а Бузова отправилась на отдых в Таиланд. Но вчера звезды воссоединились, о чем рассказали в Instagram.

«Соскучились по моим stories? Папа снова в деле! Кто такой красивый, иди сюда и быстро целуй меня!» — приветствовал любимую Манукян.

В ролике, который появился на странице Бузовой, видно, что Ольга сильно соскучилась за эти несколько дней: она начала ласково и нежно обнимать избранника, после чего слилась с ним в страстном поцелуе. «Вы такие красивые, я так рада за вас», «Наконец-то Оля снова с Давой, а то мы все переживать начали», «Теперь отдохнете в теплых краях», — пишут в социальных сетях.

Отметим, что после расставания двух знаменитостей, в Сети появились слухи о том, что это очередной пиар-роман и никаких отношений у Манукяна и Бузовой нет. Другие же намекали на измену Давида, о которой им стало известно из осведомленных источников. Но, судя по кадрам в личных микроблогах, это лишь слухи.