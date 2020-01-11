ФОТО ⟩ Автомобиль, в котором был застрелен Тупак Шакур, выставлен на аукцион

Легендарный BMW 7 серии – часть последних дней жизни Тупака, который не утратил свою популярность даже после смерти. Не удивительно, что стартовая цена лота составляет более полутора миллионов долларов США, считает Joinfo.com.

Автомобиль BMW 750iL, в котором погиб Тупак Шакур ФОТО: Celebrity Cars Las Vegas / SWNS

С момента убийства рэпера прошло уже более 23 лет, но в двери автомобиля BMW 750iL, несмотря на многочисленные реставрации, все еще присутствуют отверстия от смертельно ранивших артиста пуль.

Он также оснащен оригинальным 5,4-литровым двигателем и пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Пробег легендарной машины – более 194 000 километров.

Автомобиль BMW 750iL, в котором погиб Тупак Шакур ФОТО: Celebrity Cars Las Vegas / SWNS

Несмотря, что автомобиль BMW 750iL, в котором погиб Тупак Шакур, имеет достаточно трагическую историю, для многих поклонников рэпера он этим и ценен. Аукционисты не сомневаются, что машина будет очень популярна во время проведения торгов.

Смерть звезды так и осталась загадкой

Звезда хип-хопа был застрелен во время поездки в автомобиле с известным продюсером Шугом Найтом 7 сентября 1996 года, после участия в бою Майка Тайсона на MGM Grand в Лас-Вегасе. Свидетели происшествия рассказывали, что видели белый «Кадиллак», подъезжающий к черному BMW, из которого нападавший за считанные секунды выпустил несколько пуль. Тупак был ранен в грудь, руку и бедро и скончался шесть дней спустя от полученных травм.

Убийство Шакура является предметом острой дискуссии, так как до сих пор полиции не удалось его раскрыть. То и дело в Сети появлялись новости о предполагаемых преступниках. Осенью 2002 года издание Los Angeles Times опубликовало статью, гласившую, что убийцей Шакура является Орландо Андерсон, который в день гибели был избит окружением Шакура. Мотив – месть.