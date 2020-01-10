Пт, 10.01.2020
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Богомолов смонтировал фильм про Собчак под песню «Моя молитва»

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Ксения Собчак на новогодние каникулы уехала отдыхать в Куршевель, пишет Rambler.ru.

Вместе с телеведущей на лыжном курорте отдыхает ее муж Константин Богомолов и дети — 9-летняя Аня, дочь от первого брака режиссера с актрисой Дарьей Мороз и 5-летний Платон, сын Собчак и Максима Виторгана.

В пятницу, 10 января, Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с нарезкой из разных кадров — там телеведущая катается на сноуборде, отдыхает на яхте, танцует и веселится.

Под видео автор программы «Осторожно, Собчак!» поблагодарила Константина Богомолова за монтаж и музыкальное оформление. Интересно, что ролик смонтирован под песню Булата Окуджавы «Моя молитва», где есть такие слова:

«Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет: Мудрому дай голову, трусливому дай коня, Дай счастливому денег… И не забудь про меня» 

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