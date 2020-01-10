Богомолов смонтировал фильм про Собчак под песню «Моя молитва»

Вместе с телеведущей на лыжном курорте отдыхает ее муж Константин Богомолов и дети — 9-летняя Аня, дочь от первого брака режиссера с актрисой Дарьей Мороз и 5-летний Платон, сын Собчак и Максима Виторгана.

В пятницу, 10 января, Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с нарезкой из разных кадров — там телеведущая катается на сноуборде, отдыхает на яхте, танцует и веселится.

Под видео автор программы «Осторожно, Собчак!» поблагодарила Константина Богомолова за монтаж и музыкальное оформление. Интересно, что ролик смонтирован под песню Булата Окуджавы «Моя молитва», где есть такие слова: