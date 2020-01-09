ВИДЕО ⟩ Девочка из эстонской семьи гуляет по карнизу многоэтажного дома на Тенерифе

В социальных сетях распространяется ужасающее видео, сделанное на Тенерифе, где маленькая девочка шагает по карнизу дома на уровне пятого этажа. По сообщению испанских СМИ отец девочки является эстонцем.
Видео было снято в Адехе, в юго-западой части острова Тенерифе, сообщает 20minutos.es.
В ролике видно, как маленькая девочка, бегает по карнизу здания от одного балкона к другому и обратно. Кажется, что у девочки отсутствует чувство страха.
Испанское издание «20 minutos», пишет, что девочке на видео семь лет, а ее отец – гражданин Эстонии, проживающий на Канарских островах. Карниз, по которому бежит девушка, находится на высоте около 20 метров.
По данным канала «La Sexta» родители девочки все же финские туристы.
Инцидент был заснят на видео туристом, который находился в доме напротив и сообщил полиции об опасной ситуации. Полиция расследует детали произошедшего.
Видео, опубликованное в Twitter в понедельник, собрало более 1,4 миллиона просмотров за несколько дней.
This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ— Jer Dixon (@JeremyDixonDJ) January 6, 2020