Фееричная галерея ⟩ Самая сногсшибательная и страстная вечеринка «Сезон охоты» отпраздновала свой первый день рождения в клубе Privé

На этих вечеринках «охотники» могут встретить свою любовь, а все влюбленные и семейные пары получают возможность комфортно провести вечер, попросив красную ленту на кассе клуба.

Дорогие друзья, если в этот раз вы не нашли свою любовь, продолжайте охотиться! И следующий шанс не за горами! Уже 14 февраля, в день всех влюбленных, мы снова зажжем ночной город ярким и запоминающимся «Сезоном охоты».