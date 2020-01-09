Фееричная галерея ⟩ Самая сногсшибательная и страстная вечеринка «Сезон охоты» отпраздновала свой первый день рождения в клубе Privé

4 января в ночном клубе Prive отметили день рождения достаточно провокационной, но уже всем полюбившейся вечеринки «Сезон Охоты».
На этих вечеринках «охотники» могут встретить свою любовь, а все влюбленные и семейные пары получают возможность комфортно провести вечер, попросив красную ленту на кассе клуба.
Всю ночь гостей развлекали главные «купидоны» праздника - DJ Howdy & MC Sobolevski.
Дорогие друзья, если в этот раз вы не нашли свою любовь, продолжайте охотиться! И следующий шанс не за горами! Уже 14 февраля, в день всех влюбленных, мы снова зажжем ночной город ярким и запоминающимся «Сезоном охоты».
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