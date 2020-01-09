Грудь, в которой тонешь ⟩ Внучка Боярского показала глубокое декольте

Поклонники «еле переводят дыхание» от очарования Екатерины на фоне пенной волны, сообщает Пятый канал.
Красота внучки Михаила Боярского покорила ее поклонников в Instagram. Екатерина выложила снимок на фоне пенных волн. Она сидит на деревянном возвышении в коротких черных шортах и топе аналогичного цвета с глубоким вырезом.
20-летняя красавица славится своими роскошными формами, минимум одежды на фотографии это подчеркивает. В комментариях фолловеры Екатерины отметили ее женственность и сравнили с русалочкой Ариэль.
Примечательно, что Боярская-младшая старается отметить благодарностью на комплименты каждому подписчику. Такое внимание к фанатам редко встречается среди звезд в социальной сети. «Изумительно-обворожительная девушка!»; «Катюш, нет слов! Красавица!»; «Екатерина, вы все прекраснее!»; «Ох, аж дыхание еле перевожу от твоей божественной красоты»; «Генетика — это серьезно», — откликнулись пользователи.