Грудь, в которой тонешь ⟩ Внучка Боярского показала глубокое декольте

Красота внучки Михаила Боярского покорила ее поклонников в Instagram. Екатерина выложила снимок на фоне пенных волн. Она сидит на деревянном возвышении в коротких черных шортах и топе аналогичного цвета с глубоким вырезом.

20-летняя красавица славится своими роскошными формами, минимум одежды на фотографии это подчеркивает. В комментариях фолловеры Екатерины отметили ее женственность и сравнили с русалочкой Ариэль.

Екатерина Боярская ФОТО: Instagram