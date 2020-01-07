ФОТО ⟩ Ради возлюбленного Анна Седокова учит латышский язык

Латышский язык становится все популярнее - возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова разместила в соцсетях короткое видео, в котором пробует печенье эстонских соседей, пишет Rus.tvnet.
На своей странице в Instagram певица опубликовала изображение с упаковкой печенья-пипаркоок из Латвии.
Анна разместила под фото предложение на латышском языке:
Laimīgu Jauno gadu! (Счастливого Нового года!).
Возможно приветствие на латышском языке помог написать Тимма. Также нельзя исключать вероятность, что в честь любимого Анна начала изучать латышский.
Известно, что на праздники Тимма был в Латвии, где встретился со своим сыном. Видимо, латвийское угощение Седокова получила от него.
На данный момент союз Седоковой и Тиммы один из самых обсуждаемых в российских и латвийских СМИ. Свои отношения пара подтвердила в октябре 2019 года. Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. В свою очередь, Янис Тимма недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.