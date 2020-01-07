Вт, 7.01.2020
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ФОТО ⟩ Ради возлюбленного Анна Седокова учит латышский язык

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Латышский язык становится все популярнее - возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова разместила в соцсетях короткое видео, в котором пробует печенье эстонских соседей, пишет Rus.tvnet

На своей странице в Instagram певица опубликовала изображение с упаковкой печенья-пипаркоок из Латвии. 

Анна разместила под фото предложение на латышском языке:

Laimīgu Jauno gadu! (Счастливого Нового года!). 

ФОТО: Instagram/ annasedokova

Возможно приветствие на латышском языке помог написать Тимма. Также нельзя исключать вероятность, что в честь любимого Анна начала изучать латышский. 

Известно, что на праздники Тимма был в Латвии, где встретился со своим сыном. Видимо, латвийское угощение Седокова получила от него.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На данный момент союз Седоковой и Тиммы один из самых обсуждаемых в российских и латвийских СМИ. Свои отношения пара подтвердила в октябре 2019 года. Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. В свою очередь, Янис Тимма недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.

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