ФОТО ⟩ Ради возлюбленного Анна Седокова учит латышский язык

На своей странице в Instagram певица опубликовала изображение с упаковкой печенья-пипаркоок из Латвии.

Анна разместила под фото предложение на латышском языке:

Laimīgu Jauno gadu! (Счастливого Нового года!).

ФОТО: Instagram/ annasedokova

Возможно приветствие на латышском языке помог написать Тимма. Также нельзя исключать вероятность, что в честь любимого Анна начала изучать латышский.

Известно, что на праздники Тимма был в Латвии, где встретился со своим сыном. Видимо, латвийское угощение Седокова получила от него.