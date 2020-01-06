Гороскоп на 6 января: Ракам могут позавидовать, а Козерогам пора задуматься о будущем

В новый, 12 лунный день Луна в знаке Тельца - это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно.
Овен
Несмотря на опасение попасться в лапы мошенников, старайтесь быть более доверчивыми к окружающим людям.
Телец
Пусть ваши старые ошибки не пройдут зря, а преподадут вам урок. Проведите день в размышлениях о жизни.
Близнецы
Думайте, что и кому вы говорите. Резкие слова, впопыхах брошенные вами, могут обидеть близкого человека.
Иногда людская зависть может оказаться сильнее правды. Но вы должны быть выше этого и уметь прощать.
Лев
День растрат и приобретений. Вам придется включить свою проницательность и поискать новые источники дохода.
Дева
Все домашние вопросы легко решаются. Найдите свободное время, чтобы заняться профилактикой здоровья.
Весы
Если ваш друг попросит о помощи, не откажите. Новые знакомства принесут интересные отношения.
Скорпион
Стрелец
День подходит для перемен и самообновления. Примите к сведению критику со стороны окружающих.
Козерог
Посвятите этот день размышлениям и планам на будущее. А еще постарайтесь навести всюду порядки, пишет «Сегодня».
Водолей
Будьте готовы безвозмездно решать чужие проблемы. Вы попросту не сможете отказать, и люди этим пользуются.
Рыбы
Проведите день дома, в кругу семьи, и никуда не уезжайте. Вам есть о чем поговорить с родными и близкими.