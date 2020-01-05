СОВПАДЕНИЕ ⟩ Удостоенный наград британский конопляный джин назван так же, как один из эстонских островов

Родом из Лондона Уинтер запустила свой бренд MUHU в конце прошлого года. Это джин с коноплей, в котором содержится КБД или непсихоактивный компонент каннабиса, передает starndard.co.uk.

Уинтер придумал эту идею во время вечеринки в Таиланде в 2017 году и начала исследовать, как производится джин. В июле 2019 года она поделилась на официальном аккаунте MUHU в Instagram, что после девяти месяцев тестирования конопляный джин готов.

Салли Уинтер. ФОТО: SWNS/Scanpix

Джин был моим любимым напитком уже долгое время. Но мне показалось, что вкусы джина на британском рынке не были захватывающими,

— прокомментировал Винтер свою идею о выпуске джина с каннабисом.

Британка добавила, что в процессе изготовлении джина было допущено множество ошибок, но в итоге был достигнут желаемый результат. «Вкусный джин с цветочными нотами с добавлением КБД», объяснила Уинтер, добавив: «Я годами добавляла КБД в свои коктейли. Я чувствую себя более расслабленной».

MUHU - первый конопляный джин в Великобритании. ФОТО: SWNS/Scanpix

Уинтер отметила, что несмотря на существование сотен различных британских брендов, в Великобритании нет разнообразия среди джина.

Хотя для эстонцев имя MUHU непосредственно ассоциируется с нашим островом, Уинтер не вдохновилась Эстонией. В интервью для The Drink Business она сказала, что назвала джин в честь тайской пляжной хижины, также известной как Муху.