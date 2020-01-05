ТОП-10 причин посетить Тарту этой зимой

Южная Эстония — регион с богатой природой и культурой, где интересно в любое время года. В одном лишь Тарту можно найти множество примечательных музеев (в том числе главный в стране — Эстонский национальный музей), несколько парков, рестораны мирового уровня, а также спа. Портал Visitestonia рассказывает о лучших зимних развлечениях в Тарту и окрестностях!
Рождественский Тарту
Пойдет ли снег, или не пойдет – здесь нет права голоса даже у старых университетских городов. Одно ясно – каждый год Тарту становится Рождественским городом независимо от погоды!
Это всегда происходит в первое воскресенье адвента, когда от горящей на Ратушной площади свечки загораются все рождественские огни центра города. В этом же месте встречаются во все следующие воскресенья и рождественскую субботу. Эти веселые встречи на Ратушной площади и, разумеется, все Тартуское рождественское время поддерживают со своей стороны уютные концертные залы города, мастер-классы музеев, церкви с духом праздника, большая рождественская ярмарка и рождающийся в центре зимнего города праздник танца.
Эстонский национальный музей
Эстонский национальный музей (Eesti Rahva Muuseum, сокр. ERM) – это национальный музей, который осмысляет понятие эстонской сущности, является носителем основных ценностей народа и хранителем преемственности. Посетителям открывается как предметный, так и виртуальный мир, зовущий к открытиям и манящий принять во всем участие. В музее две постоянно действующие выставки. Выставка «Встречи» (эст. "Kohtumised") и ее хронология – это путь, который сводит людей, живших на этой земле в разные времена, и позволяет поучаствовать в их повседневных хлопотах. Также постоянно действующая выставка включает в себя 11 тематических выставок, в том числе «Языковой котел» (эст. "Keelekatel») и «Человек и среда» (эст. "Inimene ja keskkond"). Вторая выставка «Отголосок Урала» (эст. „Uurali kaja“) знакомит с традиционной культурой быта финно-угорских народов.
Виртуальная экскурсия VR Tartu 1913
Как насчет путешествия во времени? На виртуальной экскурсии можно увидеть центр города Тарту таким, каким он был сто лет назад, вместе с символом города – мостом Кивисильд, баржами, началом улицы Раатузе, где располагались отель Bellevue, первый в Эстонии стационарный кинотеатр Illusion, шикарные торговые дома и рынок Хейнатург со своими торговыми павильонами. Также путешественники увидят частную гимназию Хуго Треффнера и одно из самых роскошных строений города в стиле модерн – гостиницу Jakor. Предлагается аудиогид на эстонском, английском, немецком, русском, финском и латышском языках. Продолжительность: 30 мин. Приходите и воспользуйтесь захватывающей возможностью совершить путешествие в исторический город Тарту!
Научный центр AXXAA в Тарту
Хотите удивить себя? Научный центр AXXAA предлагает не только научные знания, увлекательные занятия, приключения и полезные навыки, но и приятное времяпрепровождение. В нашем центре Вы обнаружите привлекательную учебную среду и приобретете новые знания. Большинство выставок построено по принципу "испытай сам". Вы сможете сами все ощутить и попробовать – будь то планетарий, пилотная программа школьной лаборатории, создание учебных материалов или научный театр. У нас Вы даже сможете отметить свой день рождения.
Водный и банный мир V Spa
В холодный сезон так приятно расслабиться в джакузи или горячей бане! Именно поэтому в V Spa вас ждут 11 различных бассейнов и джакузи. Позвольте подводному массажу в расслабляющем бассейне помассировать ваше тело, порезвитесь с малышами в детском бассейне с захватывающим подводными аттракционами. Самые маленькие могут веселиться на «дорожке затонувших кораблей» для маленьких детей. Забудьте о заботах в японском бассейне, наполненном теплой водой, или найдите в себе смелость пройти по терапевтической тропе Кнейпа с холодной и теплой водой. Поскольку мы знаем, что от похода в баню на лицах появляются улыбки, здесь можно насладиться тремя банями с различной температурой и влажностью.
Обсерватория Тартуского университета
На холме Тоомемяги расположено интересное и даже волшебное место. Обсерватория Тартуского университета, один из важнейших мировых астрономических центров своего времени, является жемчужиной истории науки Эстонии. С 2005 года геодезическая дуга Струве входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. В обсерватории можно увидеть разностороннюю основную выставку об астрономии и исследовании космоса, а также лучший телескоп мира, арабский глобус неба, посчитать падающие метеоры и выучить созвездия. В ясную погоду также проводятся интересные вечера наблюдения за небесными телами . Кроме того, организуются образовательные программы для детей . Обсерватория Тартуского университета – это филиал музея Тартуского университета. Приходите сами и приводите с собой семью и друзей!
Арт-центр печати и бумаги TYPA
Арт-центр печати и бумаги TYPA находится в старом здании сапожной фабрики. Если хотите сделать подарок на Новый год или Рождество своими руками, вам сюда! В музее можно увидеть процесс изготовления бумаги, бумажные скульптуры, исторические печатные станки, деревянные и оловянные шрифты, а также различные тематические экспозиции и сменяющиеся выставки. Центр предлагает мастер-классы, например, по изготовлению бумаги, печати плакатов, переплету блокнотов ручной работы. Также музей работает как типография и организует курсы для студентов, изучающих искусство. Здесь будет интересно как специалистам в определенных областях, так и семьям с детьми.
Тартуский музей игрушек
Музей игрушек в Старом городе Тарту переносит взрослых в светлые моменты детства, а детям предлагает узнать много интересного. Самое волшебное место для зимних выходных! В постоянной экспозиции представлены игрушки, которыми местные дети играли на протяжении поколений, а также игрушки, изготовленные художниками, сувенирные куклы разных народов и традиционные игрушки финно-угорских народов. Открыта игровая комната и мастерская. В домике во дворе экспонируются уникальные куклы из эстонских кукольных фильмов и проходят временные выставки. В состав музея игрушек входит Театральный дом с театральным залом, музеем кукол и детской студией.
Творческий городок Aparaaditehas
Старый заводской комплекс, в котором в советское время изготавливали холодильные установки, секретные части подводных лодок, а чтобы замести следы – неработающие зонтики и застежки «молнии». В середине семидесятых на заводе работало около 1500 человек. У завода был свой центр здоровья с баней и бассейном, столовая и несколько корпусов административных кабинетов. В 2006 году Аппаратный завод приобрела фирма ABC Kinnisvarateenuste OÜ, которая до сих пор им владеет. Начиная с 2014 года центр превращают в культурный цех, который уже сейчас объединяет в себе творческих предпринимателей, художественные студии, дизайнерские ателье и развлекательные заведения.
Кафе Werner
За 120 лет работы кафе Werner стало местом встречи интеллектуалов, где можно встретить известных музыкантов, художников, актеров или писателей, наслаждаясь чашечкой кофе и кусочком изысканного торта. Кафе Werner – это лучшее место для того, чтобы начать свое утро с чашечки свежего кофе и тающего во рту пирожного. Утренним меню можно насладиться с 7:30 до 10:30; также здесь до вечера открыт фешенебельный ресторан. По мнению гостей TripAdvisor, кафе Werner является кафе номер 1 в городе Тарту. Тот, кто побывал здесь, обязательно сюда возвращается! Мы ждем вас!