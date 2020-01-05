ТОП-10 причин посетить Тарту этой зимой

Рождественский Тарту

Пойдет ли снег, или не пойдет – здесь нет права голоса даже у старых университетских городов. Одно ясно – каждый год Тарту становится Рождественским городом независимо от погоды!

Это всегда происходит в первое воскресенье адвента, когда от горящей на Ратушной площади свечки загораются все рождественские огни центра города. В этом же месте встречаются во все следующие воскресенья и рождественскую субботу. Эти веселые встречи на Ратушной площади и, разумеется, все Тартуское рождественское время поддерживают со своей стороны уютные концертные залы города, мастер-классы музеев, церкви с духом праздника, большая рождественская ярмарка и рождающийся в центре зимнего города праздник танца.

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Эстонский национальный музей

Эстонский национальный музей (Eesti Rahva Muuseum, сокр. ERM) – это национальный музей, который осмысляет понятие эстонской сущности, является носителем основных ценностей народа и хранителем преемственности. Посетителям открывается как предметный, так и виртуальный мир, зовущий к открытиям и манящий принять во всем участие. В музее две постоянно действующие выставки. Выставка «Встречи» (эст. "Kohtumised") и ее хронология – это путь, который сводит людей, живших на этой земле в разные времена, и позволяет поучаствовать в их повседневных хлопотах. Также постоянно действующая выставка включает в себя 11 тематических выставок, в том числе «Языковой котел» (эст. "Keelekatel») и «Человек и среда» (эст. "Inimene ja keskkond"). Вторая выставка «Отголосок Урала» (эст. „Uurali kaja“) знакомит с традиционной культурой быта финно-угорских народов.

Виртуальная экскурсия VR Tartu 1913

Как насчет путешествия во времени? На виртуальной экскурсии можно увидеть центр города Тарту таким, каким он был сто лет назад, вместе с символом города – мостом Кивисильд, баржами, началом улицы Раатузе, где располагались отель Bellevue, первый в Эстонии стационарный кинотеатр Illusion, шикарные торговые дома и рынок Хейнатург со своими торговыми павильонами. Также путешественники увидят частную гимназию Хуго Треффнера и одно из самых роскошных строений города в стиле модерн – гостиницу Jakor. Предлагается аудиогид на эстонском, английском, немецком, русском, финском и латышском языках. Продолжительность: 30 мин. Приходите и воспользуйтесь захватывающей возможностью совершить путешествие в исторический город Тарту!

Научный центр AXXAA в Тарту