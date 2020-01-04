Гороскоп на 4 января: не тратьте денги и время понапрасну!

День приятных мелочей, поднимающих настроение и вселяющих уверенность в завтрашнем дне. Не следует отказываться от посещения культурных мероприятий, а также любых занятий, позволяющих получить полезную информацию или новые навыки. В общении следует быть разборчивее, не стоит сближаться с малознакомыми людьми, доверять тем, кто легко дает обещания и сулит золотые горы, пишет Дворец.
Можно строить планы на будущее, советоваться с родственниками, друзьями и любимым человеком. Сегодня близкие друг другу люди могут объединиться для решения сложных проблем, преодоления трудностей. Во всем важна практичность – ни времени, ни денег не тратьте понапрасну.
Овен
День приятных неожиданностей, а также событий, которых вы давно ждали. Появляется возможность заняться любимым делом, творческие способности находятся на высоком уровне, сильна интуиция. К вашему мнению готовы прислушаться родственники и друзья, можно выступать с инициативой, предлагать что-то необычное, в том числе способы проведения досуга. Могут возникнуть бытовые проблемы, поспешность вряд ли окажется полезной в их решении.
Воспользуйтесь возможностью провести время с членами семьи, при необходимости – оказать им помощь. Не стоит давать любимому человеку советов: ваши слова могут быть истолкованы неправильно, что может не лучшим образом сказаться на отношениях.
Телец
Приятный день, который обещает быть насыщенным и интересным. Однако следует избегать перегрузок, не нужно испытывать свой организм на прочность. Стремление к новым ощущениям может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны, внимательны и благоразумны. Следует также отметить, что наверняка найдутся люди, готовые о вас позаботиться – не стоит мешать им.
Продолжается благоприятный период для начала, укрепления и развития романтических отношений. Вы привлекательны, оригинальны, полны энергии и задора – стоит ли удивляться, что мало кто может остаться к вам равнодушным? Найдется время на приятные и полезные дела, встречи с друзьями, покупки.
Близнецы
День характеризуется некоторым снижением активности, потерей интереса к делам, которые совсем недавно казались необыкновенно увлекательными. При этом многократно усиливается тяга к экстравагантным, ярким, запоминающимся, и отнюдь не дешевым развлечениям. Старайтесь контролировать расходы – они могут оказаться очень значительными.
Не лучшим образом сложатся отношения с людьми, с которым вам предстоит встретиться после долгой разлуки. Стоит отказаться от дальних поездок. Не давайте необдуманных обещаний – вы не отдаете себе отчета в том, как сложно будет их сдержать. День подходит для приема гостей или романтического свидания.
Рак
Хотя позитивные тенденции весьма сильны, этот день принесет, увы, не только приятные эмоции. Вероятны сложности в отношениях с любимым человеком; разногласия будут тем более острыми, чем больше терпения и снисходительности вы проявите. Постарайтесь сразу обозначить свою позицию и идите на уступки лишь в том случае, если в них действительно возникнет необходимость.
Родственники ждут от вас внимания и заботы, но вряд ли выразят желание прийти вам на помощь. Общение с друзьями принесет радость, отличным средством поднят себе настроение станет небольшая поездка, посещение театра или концертного зала. Недомогания маловероятны, но перегрузок все же лучше избегать.
Лев
День вполне удачен, возможны приятные сюрпризы и события, которые вас порадуют. Жизненный тонус высок, вам не угрожают перепады настроения. Избегайте излишеств – этого будет достаточно для того, чтобы избежать проблем со здоровьем. Хороший день для учебы, научной и творческой деятельности. Ваши идеи придутся по вкусу окружающим, но порой будут слишком авантюрными и рискованными. Постарайтесь не терять головы.
Гармоничны и теплы отношения с родственниками, общение с любимым человеком приносит только радость. Ваши главные враги сегодня – лень и скука; чем более деятельны вы будете, тем более приятным и радостным обещает быть день.
Дева
Жизненный тонус высок, вы стремитесь заниматься разными делами, но ни одно из них не хотите довести до конца. Хорошо сложатся поездки; это прекрасный день для того, чтобы навестить живущих далеко родственников и друзей, побывать в необычном живописном месте, повидать давних знакомых. Вы нуждаетесь в приятных и новых впечатлениях, поэтому желательно не ограничиваться повседневными делами.
День вполне удачен для покупок, делать которые лучше вместе с членами семьи. Окружите вниманием любимого человека и воздержитесь от критики в любой форме – ни к чему хорошему она не приведет. Во второй половине дня может напомнить о себе весьма неприятная вам особа.
Весы
Интересный день. Постарайтесь настроиться на активный и деятельный лад – это необходимо для того, чтобы сделать его насыщенным приятными событиями и совершенно не скучным. Возможны встречи с людьми, по отношению к которым вы некогда испытывали нежнейшие чувства, но ни ностальгия, ни приятные воспоминания не введут вас в заблуждение. Общаясь с друзьями, не забывайте о собственных делах – они требуют внимания.
Вероятен успех в решении творческих и учебных задач. Вашей способности работать с информацией можно только позавидовать. Сильно выражены аналитические способности и интуиция, что способствует приятию верных решений в любой области.
Скорпион
Не стоит спешить и планировать не этот день слишком многое. Ваше нежелание терять время зря вполне понятно, но вы склонны переоценивать как собственные возможности, так и способности окружающих. Все это может привести к бессмысленной суете, спешке, не позволяющей обдумать происходящее и принять решение, которое устраивало бы всех. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям родственников, не позволять себе оскорбительных замечаний.
Остается высоким жизненный потенциал, и вы поступите разумно, если не станете испытывать свой организм на прочность, злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Поездки обещают быть очень удачными и приятными, звезды позаботятся о том, чтобы удовлетворить вашу потребность в приятной компании.
Стрелец
Отмечается общее снижение жизненного потенциала, некоторый упадок сил. Не заставляйте себя заниматься делами, которые не вызывают подлинного интереса. Желательно уделить больше времени близким, в особенности – любимому человеку, чья потребность в вашем внимании сегодня особенно высока. Возможны неожиданные визиты друзей или получение известий от дальних родственников.
Этот день связан с суетой и спешкой, необходимостью быстро принимать решения. Вы полны противоречивых стремлений и рискуете оказаться в непростой ситуации, если будете прислушиваться исключительно к своей интуиции, игнорируя логику.
Козерог
Сохраняйте верность своим привычкам и принципам – сейчас не самый благоприятный момент для экстравагантных поступков и неожиданных решений. Верность традициям позволит избежать неприятных ситуаций, напрасной суеты и лишних расходов. Нежелательны разъезды, водителям следует удвоить осторожность. Юным представителям знака пойдут на пользу активные развлечения на свежем воздухе, занятия зимними видами спорта.
У многих появится возможность решить проблемы, мешающие достижению взаимопонимания в семье, наладить отношения с представителями старшего поколения. Новые романтические привязанности возникают быстро, но для того, чтобы они переросли в серьезные отношения, потребуется немало времени.
Водолей
Настроение будет непостоянным, и события этого дня порой заставляют грустить и предаваться печальным размышлениям. Легко найти общий язык с представителями противоположного пола, но романтические увлечения носят не столь серьезный характер, как вам хотелось бы. Не исключено знакомство с людьми, общение с которыми заставит вас отказаться от прежнего образа жизни, приобрести полезные привычки.
Отношения с близкими могут испортиться, если информация, которую вы долго держали в тайне, станет достоянием общественности. Если у вас есть секреты, приложите усилия, чтобы их сохранить; если таковых не имеется – опасаться нечего, день пройдет вполне спокойно.
Рыбы
Этот день даст многим Рыбам возможность изменить свою жизнь, составить верное представление о себе и окружающих. Напомнят о себе те, кто некогда был вам очень симпатичен, появится шанс восстановить отношения, которые для вас важны. Не исключены и новые знакомства, которые окажутся не только интересными, но и во всех отношениях полезными. Этот день также подходит для неформального общения с деловыми партнерами.
Жизненный потенциал высок, вы получите массу удовольствия от активных развлечений, поездок, занятий спортом. Будьте изобретательны и подходите творчески к решению любой задачи – в этом залог успеха.