Вы так говорите? ⟩ Зашквар, чилить, трушный: какие слова родились и стали модными в 2019 году

В 2019 году в лексиконе русскоговорящих людей появилось множество слов, которые в основном используются в своей речи подростками и пользователями сети. Часто люди не придумывают что-то свое, а заимствуют и адаптируют слова из иностранных языков. Портал Teleprogramma.pro составил список самых модных, новых в 2019 году выражений.

Абьюзер

Слово стало популярным после волны обсуждения темы домашнего насилия. В противопоставлении жертвам, абьюзер — это тот самый человек, который осуществляет насилие над другим, как моральное, так и физическое. Слово abuse в переводе с английского означает «насилие».

Бинджвотчинг

Сериаломаны должны знать этот термин, который переводится как «запойный просмотр сериалов». Эту модель потребления контента популяризирует стриминговый сервис Netflix, который выпускает самые популярные многосерийные кинокартины.

Байопик

Термин «байопик» не новый, особенно для любителей кино. Он означает фильм-биографию какой-то известной персоны. В 2019 году на экраны вышло сразу две картины, которые представили этот жанр: драма Брайана Сингера «Богемская рапсодия», посвященная Фредди Меркьюри, и «Рокетмен» — байопик, главным героем которого стал Сэр Элтон Джон.

Броманс (броман)

С первого взгляда кажется, что это название лекарств или табачной продукции. Но броманс это всего лишь крепкая дружба между мужчинами, без сексуальных отношений. Слово образовано от «бро» (брат или близкий друг) + «роман» — от английского «romance».

Гагачат

Выход фильма «Звезда родилась», в котором певица Леди Гага сыграла возлюбленную Брэдли Купера, обернулся для нее многомесячной травлей в Сети. В июне 2019 года стало известно, что Ирина Шейк разошлась с Купером и русскоязычные пользователи Instagram устроили на странице артистки своеобразный флешмоб — начали писать комментарии в ее аккаунте с требованием вернуть мужа в семью, решив, что именно артистка стала причиной расставания пары. А затем юзеры просто начали издеваться и общаться под постами звезды на самые разнообразные темы: начиная с рецептов блюд и заканчивая объявлениями о продаже машин.

Жиробас

Слово совсем не новое, но стало особенно популярным, когда его начали использовать в своей речи знаменитости. Например, телеведущая Тина Канделаки назвала себя «верховным жиробасом» и советовала всем полным людям взять себя в руки и начать заниматься спортом.

Зашквар

Жаргонное слово, синонимичное «позору» или «стыду». Так говорят, когда считают что-то крайне глупым и немодным — одежду, музыку или поступки.

Кибербуллинг