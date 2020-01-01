Ср, 1.01.2020
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СМОТРИ ⟩ Очаровательные фото специально для тех, кому сейчас грустно: пожилая британка считает выдр лучшими друзьями

Британка Дафна Невилл считает выдр лучшими друзьями и отличными помощниками по дому. Эта дружба между женщиной и зверьками началась 40 лет назад, пишет belnaviny.

Тогда Дафна боролась с загрязнением рек и спасла выдру. Она назвала ее Руди – это ее любимица. Зверушка с любопытством наблюдала за действиями своей хозяйки и вскоре начала помогать ей по хозяйству. Сейчас у британки живет десять выдр. Согласно законодательству Великобритании, выдры являются опасными животными. Но Дафна Невилл отмечает, что никаких проблем у нее со зверюшками нет.

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