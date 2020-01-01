Гороскоп на 1 января: чего ждать от первого дня Нового года

В седьмой лунный день Луна переместилась в знак Рыбы. Лучше всего потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Также в этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей, внимательно разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными с прошедшего года.
Овен
В этот день благоприятны поездки и передвижения. Полезно сменить обстановку, навестить родственников или друзей.
Телец
Настроение у вас будет философским. Захочется отвлечься от мирской суеты и погрузиться в поиски истины, мистику, гороскопы.
Близнецы
Уделите больше времени своей половинке: отдохните вдвоем, посмотрите интересные фильмы или найдите другие приятные занятия.
Рак
Не стоит суетиться и пытаться хвататься за дела. Посвятите этот день только отдыху, расслаблению и хорошему настроению.
Лев
День будет располагать к развлечениям, походам в гости и получению удовольствий. Праздничное настроение будет в разгаре.
Дева
Вам не захочется никуда идти. Есть смысл отказаться от приглашений и побыть дома, насладиться уютом и теплом домашнего очага.
Весы
День обещает спокойное, размеренное и оптимистичное настроение. Мысли будут направлены на отдаленные от мирской суеты темы.
Скорпион
День подходит для отдыха и посвящение времени собственной персоне. Не пытайтесь углубляться в какие-то серьезные темы.
Стрелец
Несмотря на бурную ночь, вы будете полны оптимизма, энтузиазма и масштабности в планах, идеях и задумках.
Козерог
Вам захочется побыть подальше от суеты, уединиться, отдохнуть и элементарно выспаться. Не отказывайте себе в этих желаниях, пишет «Сегодня».
Водолей
В этот день слушайте свое сердце и душу, занимайтесь тем, что может принести удовлетворение и открыть что-то новое, интересное.
Рыбы
В вашей жизни формируются события, которые окажут влияние на будущее. Старайтесь делать выводы из того, что происходит.