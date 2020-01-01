Гороскоп на 1 января: чего ждать от первого дня Нового года

Овен

В этот день благоприятны поездки и передвижения. Полезно сменить обстановку, навестить родственников или друзей.

Телец

Настроение у вас будет философским. Захочется отвлечься от мирской суеты и погрузиться в поиски истины, мистику, гороскопы.

Близнецы

Уделите больше времени своей половинке: отдохните вдвоем, посмотрите интересные фильмы или найдите другие приятные занятия.

Рак

Не стоит суетиться и пытаться хвататься за дела. Посвятите этот день только отдыху, расслаблению и хорошему настроению.

Лев

День будет располагать к развлечениям, походам в гости и получению удовольствий. Праздничное настроение будет в разгаре.

Дева

Вам не захочется никуда идти. Есть смысл отказаться от приглашений и побыть дома, насладиться уютом и теплом домашнего очага.

Весы

День обещает спокойное, размеренное и оптимистичное настроение. Мысли будут направлены на отдаленные от мирской суеты темы.

Скорпион

День подходит для отдыха и посвящение времени собственной персоне. Не пытайтесь углубляться в какие-то серьезные темы.

Стрелец

Несмотря на бурную ночь, вы будете полны оптимизма, энтузиазма и масштабности в планах, идеях и задумках.

Козерог

Вам захочется побыть подальше от суеты, уединиться, отдохнуть и элементарно выспаться. Не отказывайте себе в этих желаниях, пишет «Сегодня».

Водолей

В этот день слушайте свое сердце и душу, занимайтесь тем, что может принести удовлетворение и открыть что-то новое, интересное.

Рыбы