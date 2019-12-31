ЗАВЯЛИ ПОМИДОРЫ ⟩ Эстонские звездные пары, которые распались в 2019 году

Для многих эстонских пар 2019 год стал настоящим испытанием: неожиданно распадались казавшиеся крепкими со стороны браки, расходились и те, кому пророчили скорую свадьбу, а в чьих-то отношениях вдруг обнаруживался кто-то третий...

Чаще всего о расставаниях эстонских зведных пар мы писали летом. В январе произошло два развода, за ним следовал более спокойный февраль, но стоило весне вступить в свои права, как понеслось! Уже в мае стало известно о трех расставаниях, о двух в июне, в июле распалось уже три союза, а в августе — два. Осень тоже в долгу не осталась...