Вт, 31.12.2019
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ЗАВЯЛИ ПОМИДОРЫ ⟩ Эстонские звездные пары, которые распались в 2019 году

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Причина — другая женщина. Министр Майлис Репс и Агрис Репс

Ülevaade Eesti tuntud paaridest, kelle suhe lõppes 2019. aastal.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @silviailves / Elu24 kollaaž

Их отношения завершились в самом конце этого десятилетия: портал Elu24 рассказывает о звездных парах, для союза которых 2019 год стал последним. 

Для многих эстонских пар 2019 год стал настоящим испытанием: неожиданно распадались казавшиеся крепкими со стороны браки, расходились и те, кому пророчили скорую свадьбу, а в чьих-то отношениях вдруг обнаруживался кто-то третий... 

Чаще всего о расставаниях эстонских зведных пар мы писали летом. В январе произошло два развода, за ним следовал более спокойный февраль, но стоило весне вступить в свои права, как понеслось! Уже в мае стало известно о трех расставаниях, о двух в июне, в июле распалось уже три союза, а в августе — два. Осень тоже в долгу не осталась... 

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Причина — другая женщина. Министр Майлис Репс и Агрис Репс
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