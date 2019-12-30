ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сегодня Керсти Кальюлайд празднует юбилей. Смотри, каким был этот год у президента

Сегодня, 30 декабря, президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает свой 50-й день рождения. Уходящий год для президента был весьма насыщенным: Кальюлайд совершала рабочие визиты, принимала зарубежных гостей, утверждала в должности министров, участвовала в мероприятиях, выступала с речами.
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Керсти Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в Тарту, в 1992 году окончила Тартуский университет по специальности биология, в 2001 году защитила магистерскую степень в области бизнес-администрирования. Занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах, была советником по вопросам экономики при премьер-министре Марте Лааре. С 2004 года до избрания президентом являлась представителем Эстонии в Европейской счетной палате. Беспартийная. В 2001-2004 году была членом партии Isamaa (Отечество).
Занимается общественной работой: с 2011 года председатель совета Тартуского университета, с 2016 года возглавляет совет по мониторингу развития при канцелярии парламента.
В семье четверо детей, двое взрослых и двое малолетних: одна дочь и три сына. Муж Георг-Рене Максимовски по специальности инженер-связист, работал в государственном целевом учреждении информационных коммуникаций.
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