ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сегодня Керсти Кальюлайд празднует юбилей. Смотри, каким был этот год у президента

Керсти Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в Тарту, в 1992 году окончила Тартуский университет по специальности биология, в 2001 году защитила магистерскую степень в области бизнес-администрирования. Занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах, была советником по вопросам экономики при премьер-министре Марте Лааре. С 2004 года до избрания президентом являлась представителем Эстонии в Европейской счетной палате. Беспартийная. В 2001-2004 году была членом партии Isamaa (Отечество).

Занимается общественной работой: с 2011 года председатель совета Тартуского университета, с 2016 года возглавляет совет по мониторингу развития при канцелярии парламента.

В семье четверо детей, двое взрослых и двое малолетних: одна дочь и три сына. Муж Георг-Рене Максимовски по специальности инженер-связист, работал в государственном целевом учреждении информационных коммуникаций.