Эту Снегурочку хотят все ⟩ Семенович опубликовала слишком горячее фото

Певица Анна Семенович позаигрывала с подписчиками в сексуальном образе. В кадре бывшая солистка группы «Блестящие» в новогоднем колпаке позирует полностью обнаженной, прикрыв тело подарочной коробкой. Кадром поп-исполнительница поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня открыла ленту и новогоднее настроение меня захватило. Все готовятся к празднику и это чудесно, мы все в одном ритме ждем 31 число. Я сегодня поеду за подарками (раньше не успела), мой мозг активно пытается понять, что и кому покупать, но пока безуспешно», — посетовала знаменитость, как уверяет Пятый канал.

Пикантный снимок привлек внимание мужской аудитории, которая окрестила звезду Снегурочкой. Как выяснилось, многие бы не отказались от такой сказочной красавицы. Но, судя по всему, сердце Ани занято — она в поисках подарка для своей второй половинки. Влюбленным поклонникам остается лишь осыпать любимицу комплиментами в комментариях.

«Снегурочка супер, все такую хотят»; «Красивые ножки!!!»; «Самая красивая снегурочка!!!»; «Ань, шикарное фото. Вы ходячая открытка», — написали фолловеры.