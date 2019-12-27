Пт, 27.12.2019
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«Самая прекрасная» ⟩ Серябкина позаигрывала с подписчиками, лежа в кровати

Ольга Серябкина.

ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

Поп-исполнительница предложила своим фанатам отметить их близких людей под своим постом, сообщает Пятый канал.

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала поклонников снимком из постели. В кадре певица лежит в кровати, пристально глядя в камеру, а указательный палец направив в объектив. Этим снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Самый милый блиц!!! Кто сделал 2к19 год особенным для вас? Отмечайте дорогих сердцу людей под этим постом», — подписала пост звезда.

Откровенное фото артистки приятно впечатлило фанатов. Они отметили сексуальность любимицы и написали ей комплименты в комментариях.

«Красотка»; «Ты сделала этот год особенным»; «Самая прекрасная», — написали фолловеры.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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