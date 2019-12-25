ФОТО ⟩ Соблазнительная красавица Деми Роуз очаровала фанатов откровенным образом

На днях Деми Роуз отправилась в Египет, чем сразу же поспешила поделиться со своими поклонниками. В сети она опубликовала фото, на котором предстала в образе восточной красавицы.

Под палящим солнцем 24-летняя модель позировала в шелковом платье-халате цвета хаки с разноцветным цветочным принтом. Объемное платье держалось на теле соблазнительной брюнетки лишь благодаря широкому кожаному поясу, который удачно подчеркнул стройную талию знаменитости. Глубокий разрез платья позволил продемонстрировать потрясающие ноги Деми Роуз.

Девушка дополнила образ кожаной сумочкой на цепочке и массивным колье на шее. Конечно, даже в жару модель не обходится без роскошного макияжа.