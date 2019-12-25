Как помочь девушке раскрыть ее сексуальность

Откроем секрет: девушкам это нужно не меньше и даже больше, ведь от этого зависит и их настроение, и их сексуальность.

Сегодня рассказываем, как пробудить в своей подруге хищницу и разжечь в ней настоящий пожар.

Говори с ней

На самом деле всё и всегда можно выяснить при помощи слов. Особенно у девушек — уж они-то, в отличие от нас, привыкли рассказывать практически обо всем и не держать мысли и чувства при себе.

Это касается и секса. В разговоре можно узнать о ее предпочтениях, симпатиях, вкусах, фантазиях и даже о самых потаенных желаниях, которые, быть может, она никогда бы и не озвучила.

Банальной беседой ты проявишь свой интерес к ее персоне и покажешь, что ее мнение и она сама тебе далеко не безразличны, а это дорогого стоит.

Она будет чувствовать, что любима и желанна, и это главный тумблер сексуальности.

Делай ей комплименты

«Девушки любят ушами» — старо как мир и при этом очень мудро. Ведь это же чистая правда.

Попробуй сказать своей подруге, что она прекрасно выглядит, в ее глазах таится просто невероятная красота и сила обаяния, а от ее фигуры взгляд оторвать невозможно.

Уверяем, каждая из этих фраз заставит ее глаза сиять от счастья, растянет ее улыбку чуть ли не до ушей, и вполне возможно, что ты и договорить не успеешь, как тебя прервут поцелуем.

Реально работает!

Флиртуй с ней

Оказывай ей знаки внимания, делай комплименты и недвусмысленные намеки. Разжигай ее фантазию и будоражь воображение.

Пусть каждое твое слово и сообщение вызывает у нее бурю эмоций и кокетливую улыбку. Можно даже добавить немного пошлости, но только немного.

Поверь, девушкам необходимо чувствовать себя желанными.

Сделай ей массаж

От слов к действию. Доказано, что нежный массаж пробуждает либидо как у мужчин, так и у женщин.

Так что советуем научиться его делать. Как-нибудь вечером после рабочего дня предложи ей массаж. Уверяем, она не откажется.

Когда она будет достаточно расслаблена, можешь переходить от ее шеи, плеч и спины пониже, а там раз — и вы оба без одежды. Кстати, не стоит пренебрегать массажной косметикой — маслами, гелями и кремами для массажа.

Многие из них содержат в своем составе феромоны и другие вещества, вызывающие возбуждение. Это поможет тебе ускорить партнершу и более короткой дорогой пройти к самой сути.

Купи красивое белье

Девушке, конечно же. Хотя если ты будешь расхаживать по дому в страшных и давно поношенных семейниках — о женском влечении можешь забыть.

Привлекательные комплекты белья очень хорошо помогают раскрыть женскую сексуальность.

Скажем по секрету: все эти кружевные комбинации со стрингами, узорчатыми лифчиками и чулками девушки покупают практически всегда ради мужчин и для мужчин.

Всё, чтобы нам это нравилось и нам хотелось это всё поскорее снять. Можно также попробовать разнообразить интим и представить друг друга с неожиданной стороны.

Как? Купить эротическое тематическое белье. Горничная, официантка, медсестра и далее по списку. Тоже неплохой способ подогреть ваши отношения и повысить сексуальность своей партнерши.

Экспериментируй

Чтобы секс не становился чем-то обыденным и не превращался в рутину, а твоя девушка не чувствовала, будто она больше тебя не привлекает, нужно пробовать новое.

Под «новым» мы подразумеваем и непривычные позы, и новую обстановку, и секс-игрушки. Всё это вполне способно принести вам обоим ранее неизведанные ощущения и по-новому взглянуть друг на друга.

Вдруг ей не хватало какой-то мелочи вроде анальной пробки или чего-то в этом роде, чтобы регулярно получать оргазм.