ОНА СКАЗАЛА «ДА» ⟩ Самое необычное предложение выйти замуж сделал таллиннец своей любимой: это просто сказка!

В жизни каждого влюбленного мужчины однажды наступает такой день, когда он осознает, что пришло время сделать предложение своей возлюбленной. Многие девушки мечтают о красивом признании в любви и о незабываемом предложении руки и сердца от своего молодого человека.

Кирилл, ставший героем нашего специального выпуска, решил не ограничиваться стандартными сюжетами и с помощью портала Limon.ee и агентства Enjoy Tallinn организовал такое предложение руки и сердца для своей любимой, на которое можно было ответить только «да!».

Любовь ничего не знала до самого последнего момента. Все утро прошло в подготовке к фотосессии для портала Limon. Как девушка призналась позже, по какой-то причине она волновалась больше обычного...

Смотри, как это было!

Перевоплощением в сказочную принцессу руководила визажист Анна Лохтенко, а великолепные жемчужные украшения от Grenardi дополнили образ и прекрасно сочетались с платьем от Sofia Sposa.

К отелю Schlössle Hotel в самом сердце Таллинна Любовь приехала как настоящая королевская особа на автомобиля Mercedes-Benz E220 с личным водителем от DRiVER.

Мы от всей души поздравляем влюбленных с этим радостным событием и желаем долгих и счастливых лет совместной жизни!

Что же будет дальше?