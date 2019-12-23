Табу! ⟩ Не говорите эти слова в новогоднюю ночь

Скоро наступит новый год, но новогодняя ночь - это не только оливье и мандаринки. Это еще и серьезная подготовка себя к новому календарному периоду, уверяет zen.yandex.ru.
В новогоднюю ночь, конечно, мы говорим много тостов и пожеланий - провожая старый год и встречая радостно наступление нового 2020 года. Но иногда, по-неосторожности и незнанию, можно сказать что-то, что приведет к совершенно противоположному результату. Давайте вместе разберемся.
Сконцентрироваться на хорошем, а негатив не вспоминать
Несомненно, итоги года следует подводить объективно и не игнорировать, если в жизни были какие-то кризисные ситуации. Но при этом по максимуму следует сосредоточиться на том хорошем, что случилось, и вспоминать прошедшие события с благодарностью. Ведь каждое событие нам что-то дало, сделало нас сильнее.
Тосты для каждого, кто сидит за столом
Также обязательно помните, что новогоднее застолье - это не день рождение и оно общее. Поэтому, не стоит произносить слова благодарности или какие-то другие тосты конкретному человеку (только в исключительных случаях). Правильнее будет обращаться ко всем.
Не одалживать деньги и не просить в долг
Ну и третье, о чем хотелось бы поговорить отдельно, это денежные приметы. Их очень много, но самая основная, о которой стоит помнить - не давать денег в долг накануне Нового года и в новогоднюю ночь, а также не просить в долг. Говорят, что в Новый год нужно входить без долгов, и практика жизни показывает, что это очень дельный совет!