Табу! ⟩ Не говорите эти слова в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, конечно, мы говорим много тостов и пожеланий - провожая старый год и встречая радостно наступление нового 2020 года. Но иногда, по-неосторожности и незнанию, можно сказать что-то, что приведет к совершенно противоположному результату. Давайте вместе разберемся.

Сконцентрироваться на хорошем, а негатив не вспоминать

Несомненно, итоги года следует подводить объективно и не игнорировать, если в жизни были какие-то кризисные ситуации. Но при этом по максимуму следует сосредоточиться на том хорошем, что случилось, и вспоминать прошедшие события с благодарностью. Ведь каждое событие нам что-то дало, сделало нас сильнее.

Тосты для каждого, кто сидит за столом

Также обязательно помните, что новогоднее застолье - это не день рождение и оно общее. Поэтому, не стоит произносить слова благодарности или какие-то другие тосты конкретному человеку (только в исключительных случаях). Правильнее будет обращаться ко всем.

Не одалживать деньги и не просить в долг