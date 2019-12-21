ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рождественские ели со всех уголков Эстонии. Какая нравится вам больше всего?

Узнаете свой город? Смотрите, где находятся самые красивые рождественские ели!
Каждый город перед праздниками наряжает свои главные рождественские ели на свой лад. Каждая из них абсолютно уникальна и каждая по-своему красива.
Предлагаем вашему вниманию большую галерею, в которой мы собрали фотографии рождественских елей со всех уголков Эстонии.
А какая ель понравилась больше всего вам?
1. Таллинн
2. Раквере
3. Палдиски
4. Валга
5. Кярдла
6. Силламяэ
7. Тарту
8. Нарва
9. Вильянди
10. Выхма
11. Сууре-Яани
12. Кейла
13. Курессааре
14. Сауэ
15. Лихула
16. Эльва
17. Пярну
18. Ряпина
19. Отепя
20. Тапа
21. Йыхви
22. Виймси
Больше фотографий рождественских елей со всей Эстонии смотрите в фотогалерее!