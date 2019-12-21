ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рождественские ели со всех уголков Эстонии. Какая нравится вам больше всего?

Каждый город перед праздниками наряжает свои главные рождественские ели на свой лад. Каждая из них абсолютно уникальна и каждая по-своему красива.

Предлагаем вашему вниманию большую галерею, в которой мы собрали фотографии рождественских елей со всех уголков Эстонии.

А какая ель понравилась больше всего вам?

1. Таллинн

Tallinna jõulupuu, 2019. ФОТО: Mats Õun

2. Раквере

Rakvere jõulupuu ФОТО: Erakogu

3. Палдиски

Paldiski jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

4. Валга

Valga jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

5. Кярдла

Kärdla jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

6. Силламяэ

Sillamäe jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

7. Тарту

Tartu jõulupuu, 2019. ФОТО: Ove Maidla

8. Нарва

Narva jõulupuu,2019 ФОТО: Photographer: Irina Kivimae

9. Вильянди

Viljandi jõulupuu. ФОТО: Erki Laansalu

10. Выхма

Võhma jõulupuu. ФОТО: Erakogu

11. Сууре-Яани

Suure-Jaani jõulukuusk, 2019. ФОТО: Erakogu

12. Кейла

Keila jõulupuu, 2019. ФОТО: Raivo Tiikmaa

13. Курессааре

Kuressaare jõulukuusk, 2019. ФОТО: Kristina Mägi (MTÜ Visit Saaremaa)

14. Сауэ

Saue jõulupuu, 2019. ФОТО: Marju Norvik

15. Лихула

Lihula jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

16. Эльва

Elva jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

17. Пярну

Pärnu linn 03DEC2019 Jõulukaunistused. Fotod Urmas Luik ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

18. Ряпина

Räpina jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

19. Отепя

Otepää jõulupuu, 2019. ФОТО: Monika Otrokova

20. Тапа

Tapa jõulupuu, 2019. ФОТО: Erakogu

21. Йыхви

Jõhvi jõulupuu. ФОТО: Erakogu

22. Виймси

Viimsi jõulupuu, 2019. ФОТО: Eero Vabamägi