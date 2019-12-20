«Я долгое время хранила это в себе»: Нюша в юности стала жертвой извращенца

Нюша одна из немногих представительниц российского шоу-бизнеса, которая почти никогда не была втянута в скандалы. Артистка старается вести себя достойно: она редко дает интервью, но если и делает это, то они обычно довольно комплиментарные в адрес коллег и позитивные, если касаются личной жизни. Ведь не так давно Нюша вышла замуж, а в 2018 году родила первенца.

Но, видимо, артистка решила сменить пластинку и в новом интервью в программе "Ходят слухи" на Youtube сообщила, как в возрасте 12-13 лет стала жертвой продюсера-педофила. Нюша начала с того, что пояснила: тогда она уже писала песни, но отец Владимир Шурочкин не мог заниматься ее продюсированием, так как попал в тяжелую ситуацию – потерял собственную студию.

Так как для меня он всегда хотел самого лучшего, то стал сам ходить по продюсерам, предлагая им мой материал. У нескольких из них впоследствии я проходила мини-кастинг. И однажды произошла ситуация, о которой я хочу рассказать, чтобы другие девочки, приходя в шоу-бизнес, не попадали в эту ловушку,

– подчеркнула Нюша.

Однажды она вместе с отцом приехали в офис к одному продюсеру. Вначале они все вместе разговаривали, а потом тот попросил родителя Нюши выйти, пояснив, что это нужно для того, чтобы понять, как девочка ведет себя без взрослых.

Мы провели вдвоем несколько минут: сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру. Но он попросил догола – снять кофточку и нижнее белье,

– уточнила Нюша.

При этом, по словам артистки, продюсер-извращенец уверял, что она может ему доверять: "Представь, что я доктор". Певица призналась, что была очень растеряна, но подумала, что, наверное, так надо, и сделала скинула с себя всю одежду.

И хотя он пальцем до меня не дотронулся, а просто смотрел, то, что произошло, было мне очень неприятно,

– призналась исполнительница.

В заключение Нюша сказала:

Я долгое время хранила это в себе. Но потом все же призналась папе, он был в шоке. Я не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась.