Чт, 19.12.2019
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СВОЙ И ЧУЖОЙ ⟩ Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
ФОТО!

Яна Рудковская

ФОТО: Sergei Savostyanov/TASS

В воскресенье состоялось светское мероприятие, организованное Натальей Водяновой, на котором присутствовала Яна Рудковская. После благотворительного бала продюсер опубликовала в Instagram несколько снимков, предварительно отретушировав их, передает Super.

Возможно, небольшой обман 44-летней Яны никто бы не заметил, но Водянова опубликовала точно такой же снимок без ретуши. На нем можно заметить, что Рудковская уменьшила полноту рук и на тон осветлила кожу. Разумеется, хейтеры тут же обрушились на звезду с критикой.

Это же фото у Водяновой выглядит совсем иначе. Яна, зачем вы себя так фотошопите? Научитесь принимать свои недостатки,

— прокмментировал публикацию подписчик Рудковской.

Это называется «ожидание и реальность». В следующий раз не редактируйте фотографии так сильно,

— заметил другой подписчик.

Яна сделала благое дело, а все опять обратили внимание на какую-то ерунду. Звезды всегда редактируют фото, нет в этом ничего ужасного,

— поделился мнением поклонник.

Яну и раньше критиковали за использование фотошопа, но она не обращает внимания на негативные выпады. Бизнесвумен считает, что хейтеры просто завидуют ее успеху, поэтому пытаются отыскать недостатки во внешности или личной жизни.

Фото в Instagram Яны смотри ЗДЕСЬ, а фото в микроблоге Водяновой ЗДЕСЬ!

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