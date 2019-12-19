СВОЙ И ЧУЖОЙ ⟩ Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Возможно, небольшой обман 44-летней Яны никто бы не заметил, но Водянова опубликовала точно такой же снимок без ретуши. На нем можно заметить, что Рудковская уменьшила полноту рук и на тон осветлила кожу. Разумеется, хейтеры тут же обрушились на звезду с критикой.

Это же фото у Водяновой выглядит совсем иначе. Яна, зачем вы себя так фотошопите? Научитесь принимать свои недостатки,

— прокмментировал публикацию подписчик Рудковской.

Это называется «ожидание и реальность». В следующий раз не редактируйте фотографии так сильно,

— заметил другой подписчик.

Яна сделала благое дело, а все опять обратили внимание на какую-то ерунду. Звезды всегда редактируют фото, нет в этом ничего ужасного,

— поделился мнением поклонник.

Яну и раньше критиковали за использование фотошопа, но она не обращает внимания на негативные выпады. Бизнесвумен считает, что хейтеры просто завидуют ее успеху, поэтому пытаются отыскать недостатки во внешности или личной жизни.