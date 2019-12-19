ГАЛЕРЕЯ ⟩ Компания украла машину и въехала в дом, скрываясь от полиции

О пропаже Volkswagen Golf сообщил владелец автомобиля приблезительно в 2.20 ночи. Полиция выследила машину с помощью GPS. Однако группа из четырех человек, взявшая машину, не собиралсь сдаваться так легко.

Маленький Volkswagen Golf пытался скрыться от патрульной машины, однако рано утром его приключения закончились в стене местного ресторана Dante.

Громкий взрыв разбудил жителей деревни посреди ночи, после чего они увидели, что Volkswagen почти полностью вьехал с зал ресторана.