Ани Лорак похвасталась стройными ногами в платье с экстремальным разрезом

41-летняя Ани Лорак похвасталась новым сценическим образом. Артистка появилась перед зрителями в соблазнительном платье.
Певица выступила на «Новогоднем концерте», который прошел в московском«Крокус Сити Холле». Звезда примерила элегантный наряд черного цвета, украшенный пайетками. Экстремальный разрез до бедра обнажил стройные ноги исполнительницы. Ани Лорак распустила длинные волосы и сделала яркий концертный макияж. Завершили образ открытые босоножки на высоком каблуке.
Ани Лорак вышла на сцену вместе с рэпером Мотом. Артисты спели дуэтную композицию «Сопрано», которую записали еще в 2017 году.
Поп-звезда призналась, что спустя 20 лет исполнила знаковую для себя песню «Боже мой». С этой композицией она победила на музыкальном конкурсе Big Apple Music в 1996 году. Теперь эта песня вновь прозвучала в «Олимпийском» — на сольном концерте Ани Лорак.
«Путь от маленькой девочки к Диве, вместе с вашей поддержкой, аплодисментами и любовью! А самое главное — всё только начинается! Спасибо за вашу любовь!» — обратилась певица к поклонникам.