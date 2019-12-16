Ани Лорак похвасталась стройными ногами в платье с экстремальным разрезом

Поп-звезда призналась, что спустя 20 лет исполнила знаковую для себя песню «Боже мой». С этой композицией она победила на музыкальном конкурсе Big Apple Music в 1996 году. Теперь эта песня вновь прозвучала в «Олимпийском» — на сольном концерте Ани Лорак.