Вс, 15.12.2019
Скорее узнайте, какое супершоу готовит Таллинн в новогоднюю ночь для жителей и гостей столицы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Рождественская сказка в Риге с аттракционами и милыми животными

Аттракционы на Эспланаде

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

До 7 января на Эспланаде в Риге открыт рождественский рынок. На нем можно не только найти подарки для близких, но и развлечься на аттракционах для всей семьи. Об этом сообщает Русский TVNET.

На ежегодном рождественском рынке на Эспланаде возможно не только приобрести различные товары для праздника, но и осмотреть животных. Кроликов, коз и овец можно осмотреть в самом центре Риги вплоть до 7 января.

Галерея: Кролики и другие животные на рождественском рынке на Эспланаде

В субботу рождественский рынок работает и в Ботаническом саду Латвийского университета

Галерея: Рождественский рынок и аттракционы на Эспланаде

НАВЕРХ