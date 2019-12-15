ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Рождественская сказка в Риге с аттракционами и милыми животными

До 7 января на Эспланаде в Риге открыт рождественский рынок. На нем можно не только найти подарки для близких, но и развлечься на аттракционах для всей семьи. Об этом сообщает Русский TVNET.
На ежегодном рождественском рынке на Эспланаде возможно не только приобрести различные товары для праздника, но и осмотреть животных. Кроликов, коз и овец можно осмотреть в самом центре Риги вплоть до 7 января.
Галерея: Кролики и другие животные на рождественском рынке на Эспланаде
В субботу рождественский рынок работает и в Ботаническом саду Латвийского университета
Галерея: Рождественский рынок и аттракционы на Эспланаде