Не оторваться! ТНТ подготовил для зрителей новогодний марафон хитов и премьер

27 декабря и 29 декабря

22:00. Сольный концерт Гарика Мартиросяна «Новый Мартиросян» в двух частях

Один из создателей Comedy Club давно не появлялся на ТНТ. Многие задавались вопросом — а чем сейчас занят Гарик? Оказалось, он подготовил большую стендап-программу, с которой уже прокатился по городам России. Получилось не только смешно и остро, но и актуально, и местами даже жестко — как и положено в настоящем стендапе. 5 декабря Гарик дал концерт в Москве, телевизионную версию которого ТНТ будет показывать два дня.

ФОТО: ТНТ

28 декабря

18:30. Финал 20-го сезона «Битвы экстрасенсов»

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» был одним из самых ярких за всю историю шоу. Во-первых, такого интернационального состава еще никогда не было. В 20-й «Битве» участвовали экстрасенсы из Грузии, Италии, Латвии и даже Китая. А во-вторых, еще ни разу на проекте не было намеков на искреннюю романтику. На съемочной площадке участники недвусмысленно выражали друг другу симпатии и показывали, что экстрасенсам, несмотря на их суперспособности, не чуждо ничто человеческое. В финал, тем не менее, попадут сильнейшие.

21:00. Развязка шоу «План Б»

В течение нескольких месяцев Бузова искала жену Батрутдинову, а Батрутдинов – мужа Бузовой. Позади – десятки свиданий, надежды и разочарования, слезы и улыбки. Осуществится ли в шоу то, что было задумано? Есть ли среди кандидатов и кандидаток те, кто по-настоящему зацепит обладателей самых одиноких сердец российского шоу-бизнеса?

Развязка шоу будет неожиданной. В финале Ольга Бузова раскроет один из своих главных секретов, а Тимур Батрутдинов решится на серьезное признание.

29 декабря

12:00 — 18:30. Марафон комедийного сериала «ИП Пирогова».

В эфире ТНТ уже прошел спортивный сериал «Фитнес» с Борисом Дергачевым, и на очереди еще один проект от коллег с телеканала «Супер» — комедийный сериал «ИП Пирогова». Главная героиня — домохозяйка Вера, жизнь которой кардинально меняется после измены мужа. Выставив супруга из дома, она решает использовать свой кулинарный талант и открывает кондитерский бизнес.

30 декабря

21:30. «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

Последняя большая премьера этого года — документальное расследование ТНТ, в котором проливается свет на таинственную личность Эдуарда Сурового.

Эдуард Суровый — это не вымышленный персонаж, а реально существовавший исполнитель. Его слава пришлась на 70-е годы прошлого века, когда резидента Comedy Club Гарика Харламова не было еще и в проекте. С личного одобрения Леонида Брежнева Эдуарду позволили представлять СССР на знаменитом европейском музыкальном конкурсе. В расследовании ТНТ приняли участие Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская, Максим Фадеев и Гарик Харламов.

31 декабря

11:00. Comedy Club Караоке-star