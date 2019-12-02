Гороскоп на 2 декабря: Ракам стоит обратить внимание на свое здоровье, а Весам выйти в люди

Расположение планет в течение этого дня рекомендует вам быть более непосредственными, вести себя естественно и не пытаться казаться теми, кем вы не являетесь. Постарайтесь проявить больше альтруизма и любви к людям, проявите бескорыстность.
В этот день можно успешно заводить новые дружеские знакомства, общаться со своими друзьями и единомышленниками. Можно вступать в любые клубы по интересам или даже становиться членами политических или общественных организаций, вступать в другие добровольные союзы. Второй день зимы также станет прекрасным временем для общения к профессиональному астрологу, составления персонального гороскопа или самостоятельно изучения астрологии, пишет Dvorec.ru.
Овен
Для наступательных действий, деловой активности выбирайте время не раньше полудня. Во второй половине дня дружелюбное настроение будет успешно сочетаться с решительностью, хитроумием. Это хорошее время для интересных знакомств, особенно за рубежом. Вы сумеете найти выход даже из совершенно необычной, новой для себя ситуации. Это очень пригодится Овнам, осваивающим незнакомый язык, культуру, привычки. Тем, кто получает высшее образование, предоставляется возможность как следует выспаться, чтобы днем или вечером приступить к учебному процессу, собеседованию, сдаче экзамена.
Телец
Тельцам, рожденным вблизи 20 апреля, не следует слишком долго спать. Вплоть до полудня у них останется время на то, чтобы восстановить равновесие, улучшить самочувствие, начать день с хорошей радостной ноты. Вторая половина дня подходит для деловых знакомств, контактов, разъездов. Благодаря умственной активности вы успеете обсудить несколько перспективных направлений работы, а также будущее ваших планов. Не бойтесь обратиться к сложным темам, связанным с инициативами партнеров. Вполне возможно, что вы найдете общий язык, придете к приемлемому временному соглашению по спорному вопросу.
Близнецы
Около полудня к вам вернутся легкость ума, деловитость. Вы будете способны быстро и аргументированно возражать собеседникам в случае несогласия, либо ясно и открыто выражать солидарность с их мнением. Между старыми и новыми знакомствами удастся отыскать свою удобную нишу. Это прекрасное время для разнообразных поездок. Общение будет даваться вам легко. Самым главным стимулом станет стремление к знаниям и новизне. Попробуйте использовать необычный путь поиска информации, нестандартный способ завязать контакт. При подписании долговременных соглашений будьте внимательнее.
Рак
Вторая половина дня сделает вас смелее в мыслях и поступках. В неопределенное будущее вы сумеете взглянуть более решительно. В критической ситуации у вас будет прекрасная возможность применить на деле имеющиеся знания. Вы также сможете быстро, оперативно воспользоваться услугами других людей. Сослуживцы окажут вам поддержку, не раздумывая долго. Если в связи с состоянием здоровья вам предложат срочные меры (новое лекарство, хирургическое вмешательство), вам будет некогда предаваться сомнениям и, скорее всего, вы найдете в себе силы, чтобы отважиться на рискованное новшество.
Лев
Ранним утром вы можете не спеша закончить начатые накануне дела. После полудня ритм жизни станет более разнообразным. Это отличный период для смелых предложений партнерам. Необычный путь к уму и воображению другого человека вы можете проложить, проявив нестандартный подход. Нерешительного и мечтательного собеседника вы сумеете расшевелить, предложив ему игру, пари, активный отдых на природе или в увеселительном, спортивном, учебном заведении. Переговоры, проведенные в неофициальной обстановке, пойдут на пользу вашему бизнесу, сделают общение информативным, интересным.
Дева
В утренние часы позвольте себе не спешить, полениться, отдохнуть, понежиться в постели. Ворох домашних и (или) служебных забот свалится на вас после полудня, и вплоть до вечера вам уже не удастся расслабиться, разве что помечтать на ходу. Это подходящее время для оказания всевозможных услуг родственникам и близким. Срочные и новые меры, связанные с лечением, будут вам удаваться. Этот период благоприятен для медиков, фармацевтов, спасателей и для всех тех, кто по роду своей деятельности связан со словом, обучением, транспортом, поездками, чья работа требует оперативности и общительности
Весы
Утро предоставит вам возможность напоследок насладиться домашним уютом и тишиной. Ближе к полудню вам непременно захочется выйти к людям, влиться в хорошую компанию, найти интересного собеседника. Активный поиск нужных сведений, которые вдруг срочно понадобились, будет достаточно простым. Ваш автомобиль быстро домчит вас до цели. На интернет-провайдера у вас тоже не будет оснований жаловаться, ваши письма дойдут по адресу. Смело посвящайте вторую половину дня разнообразному общению. Вы сможете совместить любовь к знаниям и спорам с отдыхом, мечтами, игрой воображения.
Скорпион
В утренние часы не возбраняется поспать, расслабиться. Во второй половине дня ваши действия будут во многом продиктованы вдохновением, верой в то, что вы делаете. Семейным Скорпионам захочется угодить близким, сгладить противоречия при обмене мнениями, замять или смягчить разницу в убеждениях. Часть своих средств вы будете готовы отдать на домашние нужды, едва вас об этом попросят (или намекнут, не решаясь высказаться прямо). В финансовых вопросах вы проявите интуитивное чутье на скорую выгоду. Ваши оперативные действия в этой сфере обещают успех, но могут носить оттенок авантюры.
Стрелец
Обстановка, благоприятная для наступательных действий, сложится лишь ближе к полудню. Вторая половина дня даст вам шанс проявить во всем блеске природный интеллект. Дружелюбие и любопытство подтолкнут вас к перемирию с теми, с кем вы уже были готовы вступить в конкурентную борьбу. Наиболее вероятной причиной такого невольного решения станет общая для обеих сторон потребность в информации, необычных сведениях и точках зрения. Договорившись о ненападении, вы успеете узнать массу нового, интересного. Выбирайте связи и документы, связанные с новизной, оригинальностью.
Козерог
Козерогам, рожденным вблизи 20 января, звезды рекомендуют прислушаться к потребностям своего организма. Им следует обратить внимание на общее самочувствие (если почувствуется недомогание или уныние, это не очень хороший знак). Во второй половине дня всем Козерогам предстоит стряхнуть с себя очарование достигнутой победы. У них появится желание предпринять новую попытку, связанную с получением или распределением личных доходов. Возможно, о ней они уже мечтали некоторое время. Проводя эксперимент, им стоит сохранять свои рискованные инициативы в глубокой тайне.
Водолей
Ваши разговоры и мысли будут все чаще вертеться вокруг будущего. Вы сможете по наитию подобрать подходящие слова для выражения своих надежд. Обстоятельства помогут вам подстроиться к образу действий и типу мышления собеседника. Вы получите возможность поделиться своими чувствами (и предчувствиями) с партнером по браку или бизнесу, с начальником или работодателем, с другом, разделяющим ваши мнения, убеждения, веру. Не упускайте шанс обновить круг знакомств, добавить запись в адресную книгу, обзавестись интересными приятелями. Часть ваших идей может быть воплощена в жизнь.
Рыбы
Днем наступает время, когда вы можете воплотить в реальность некоторые свои тайные надежды. Для этого вам нужно следовать внешним условиям, обстоятельствам. Распоряжение начальства, высказанная коллегой мысль помогут вам сориентироваться в обстановке. Чем ближе к вечеру, тем выше возможность активных действий. Осуществлению ваших целей будут способствовать разъезды, обучение, участие в коллективных мероприятиях, помощь нуждающимся, подписание важного документа. Но и ваше слово, отважное заявление, идейная позиция могут стать поступком, который уже немного изменит вашу жизнь.