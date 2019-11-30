Сб, 30.11.2019
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Видео: Настя Ивлеева приняла винную ванну после тяжелой рабочей недели

Настя Ивлеева.

ФОТО: Скриншот с видео

Телеведущая рассказала о том, как она снимает стресс, пишет Eg.ru.

28-летняя российская актриса и телеведущая Настя Ивлеева показала, как она снимает стресс после тяжелой рабочей недели. Соответствующее видео было опубликовано в официальном аккаунте блондинки в социальной сети Instagram. Оказалось, что экс-ведущая «Орла и решки» расслабляется в ванне с бокалом вина, размер которого способен шокировать даже бывалых алкоголиков.

«Когда сильно срочно нужно от всего отдохнуть! Я расслабляюсь ванной и бокалом вина! А ты? Отмечай подружек», — подписала видеозапись сама Ивлеева. Поклонники по достоинству оценили юмор Анастасии.

Впрочем, некоторые выразили уверенность, что подобным образом телеведущая пытается отбиться от обвинений в использовании наркотиков. Летом этого года известный Telegram-канал «Только никому» сообщил, что Анастасия пристрастилась к запрещенным веществам. «Тяжелая кокаиновая зависимость Ивлеевой ставит под вопрос ее карьерные перспективы, продюсеры очень это не любят», — отмечали авторы. Спустя какое-то время сама Настя с юмором рассказала про кокаиновую диету, а также обрушилась на передергивающих факты журналистов.

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