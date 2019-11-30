Видео: Настя Ивлеева приняла винную ванну после тяжелой рабочей недели

28-летняя российская актриса и телеведущая Настя Ивлеева показала, как она снимает стресс после тяжелой рабочей недели. Соответствующее видео было опубликовано в официальном аккаунте блондинки в социальной сети Instagram. Оказалось, что экс-ведущая «Орла и решки» расслабляется в ванне с бокалом вина, размер которого способен шокировать даже бывалых алкоголиков.
«Когда сильно срочно нужно от всего отдохнуть! Я расслабляюсь ванной и бокалом вина! А ты? Отмечай подружек», — подписала видеозапись сама Ивлеева. Поклонники по достоинству оценили юмор Анастасии.
Впрочем, некоторые выразили уверенность, что подобным образом телеведущая пытается отбиться от обвинений в использовании наркотиков. Летом этого года известный Telegram-канал «Только никому» сообщил, что Анастасия пристрастилась к запрещенным веществам. «Тяжелая кокаиновая зависимость Ивлеевой ставит под вопрос ее карьерные перспективы, продюсеры очень это не любят», — отмечали авторы. Спустя какое-то время сама Настя с юмором рассказала про кокаиновую диету, а также обрушилась на передергивающих факты журналистов.