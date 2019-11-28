«Это правда»: Вера Брежнева прокомментировала свою беременность

Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда...Поэтому я хочу представить вам мое детище, которое я трепетно создавала эти два года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать – VERA – мой собственный бренд косметики. Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был, важно всегда верить,