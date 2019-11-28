«Это правда»: Вера Брежнева прокомментировала свою беременность

Известная певица Вера Брежнева на днях заинтриговала подписчиков в Instagram новым постом.
Под опубликованной черно-белой фотографией речь шла о том, что скоро Вера поделится с поклонниками очень важной новостью. Разумеется, фанаты сразу же подумали о беременности певицы, ведь они с ее супругом Константином Меладзе не имеют совместных детей.
Сама Вера Брежнева выдержала паузу в один день и позволила неугомонных подписчикам в комментариях погадать, что же Брежнева хочет им сообщить. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое «детище» – собственную линейку косметического бренда VERA.
Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда...Поэтому я хочу представить вам мое детище, которое я трепетно создавала эти два года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать – VERA – мой собственный бренд косметики. Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был, важно всегда верить,
– поделилась важной новостью Вера.
На официальной странице бренда в Instagram сказано, что косметика VERA никогда не тестируется на животных.
Кроме того, певица вместе со своей командой стремится к маркировке vegan friendly на всех продуктах и сокращению использования пластика.