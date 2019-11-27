Ср, 27.11.2019
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Пугачева обратилась к затравленной Ротару

София Ротару

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Сын известной эстрадной  певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко отверг обвинения в том, что семья артистки спонсировала военнослужащих украинской армии в зоне АТО.

В  интервью «Комсомольской правде» он подчеркнул, что «все обвинительные формулировки лживые абсолютно, от начала до конца».

«Мне просто обидно, что всей этой клеветой занимаются практически все каналы, как мне сказали, и все издания. Канал Россия, говорят, эту тему поднимал. Первый канал поднимал. Знаете, вот обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно…» - негодует он.

Руслан Евдокименко заявил, что после поднявшейся шумихи российские артисты поддержали Софию Ротару и попросили «не обращать внимания на идиотов». «Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает», - сказал он.

Напомним, что София Ротару не выступала в России с 2018 года. В этом месяце стало известно, что она решила поучаствовать в ряде сборных концертов, среди которых «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Вслед за этим против артистки развернулась настоящая травля: ее обвинили в намерении заработать деньги в России, чтобы передать их на АТО.

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