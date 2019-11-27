Пугачева обратилась к затравленной Ротару

Сын известной эстрадной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко отверг обвинения в том, что семья артистки спонсировала военнослужащих украинской армии в зоне АТО.
В интервью «Комсомольской правде» он подчеркнул, что «все обвинительные формулировки лживые абсолютно, от начала до конца».
«Мне просто обидно, что всей этой клеветой занимаются практически все каналы, как мне сказали, и все издания. Канал Россия, говорят, эту тему поднимал. Первый канал поднимал. Знаете, вот обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно…» - негодует он.
Напомним, что София Ротару не выступала в России с 2018 года. В этом месяце стало известно, что она решила поучаствовать в ряде сборных концертов, среди которых «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Вслед за этим против артистки развернулась настоящая травля: ее обвинили в намерении заработать деньги в России, чтобы передать их на АТО.