Пугачева обратилась к затравленной Ротару

Руслан Евдокименко заявил, что после поднявшейся шумихи российские артисты поддержали Софию Ротару и попросили «не обращать внимания на идиотов». «Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает», - сказал он.

Напомним, что София Ротару не выступала в России с 2018 года. В этом месяце стало известно, что она решила поучаствовать в ряде сборных концертов, среди которых «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Вслед за этим против артистки развернулась настоящая травля: ее обвинили в намерении заработать деньги в России, чтобы передать их на АТО.