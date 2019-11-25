Галерея: сотни жителей Эстонии бросили все дела и сбежались в очередь к ведьме Мэрилин Керро
23 ноября самая известная эстонская ведьма Мэрилин Керро в Apollo Solaris представила новую книгу «Перерождение». В книге говорится о доброте, любви, вере в себя.
Долгожданная вторая книга еще повествует об отношениях, о счастье, страхе неудач, о вещих снах, карме и так далее. Но самое главное - о любви и о том, что мечты должны сбываться и обязательно сбудутся. В конце мероприятия ведьма ответила на вопросы своих подписчиков в Facebook.
Известность пришла к Керро благодаря передаче «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. В новой книге не забывает Мэрилин об этой передаче и рассказывает об одном из заданий, которое ей предстояло пройти.
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