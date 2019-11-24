Больше ни капли: почему звезды отказываются от алкоголя

Когда ты звезда, ожидать тихих вечеров в одиночестве точно не стоит. Что и доказывает Анастасия Волочкова, которая на днях поделилась с подписчиками фото, на котором балерина расслабляется, сидя в уютной обстановке в белом костюме. Судя по цветам и игривому настроению Волочковой, девушка приятно проводит вечер в компании любимого человека.

Однако на таком, казалось бы, безобидном фото подписчики рассмотрели бутылки со спиртным, за что и принялись критиковать артистку, чуть ли не обвинив в алкоголизме. Анастасия резко высказалась по этому поводу: балерина уверена, что после долгих часов репетиций она имеет полное право расслабиться. Кроме того, артистка обвинила хейтеров в лицемерии — Волочкова не уверена, что те, кто кричит об алкоголизме громче всех, вам никогда не пьет.

К сожалению, успех и слава толкает людей на кривую дорожку, устоять перед соблазнами, которые тебе открывает мир шоу-бизнеса, сложно, но можно. Мы расскажем о звездах, которые проявили характер и полностью отказались от алкоголя.

Дженнифер Лопес

Красотка держит себя в руках — певица не позволяет себе питаться фастфудом, не пропускает тренировки, занимается танцами и полностью отказывается от алкоголя. По мнению Джей Ло, спиртные напитки портят кожу и отравляют организм настолько, что мешают работать в том темпе, к которому привыкла звезда. Похвально!

Криштиану Роналду

Футболист отказался от любого алкоголя не только из-за спортивного режима: отец Криштиану страдал от алкоголизма, из-за чего впоследствии и скончался. Спортсмену хватило этого опыта, чтобы принять решение — алкоголю не место в его жизни.

Стивен Кинг

Знаменитый писатель пил большую часть своей жизни. Причем автор мировых бестселлеров напивался до такой степени, что не мог вспомнить, о чем его книги. На помощь Кингу пришла жена, которая поставила условие — либо она, либо бутылки со спиртным, при этом женщина выбросила весь алкоголь из дома. Стивен испугался не на шутку, с тех пор все застолья и вечеринки в семье Кингов исключительно безалкогольные.

Кристин Дэвис