Алек и Хилария Болдуин признались, что будут пытаться завести еще одного ребенка, несмотря на два выкидыша

Я делаю все, что в моих силах. У меня потрясающий муж, который был со мной все это время.

Я считаю, что, когда вы сталкиваетесь с трудностями, важно как можно скорее признать, что это все было в реальности. Так вам проще будет что-то с этим делать. Я продолжала просыпаться и думала, что это был плохой сон, но это было не так. Чем больше вы об этом говорите и отождествляете с реальностью, тем проще работать над этим,