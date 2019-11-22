Алек и Хилария Болдуин признались, что будут пытаться завести еще одного ребенка, несмотря на два выкидыша

Вчера 61-летний Алек Болдуин и его 35-летняя супруга Хилария впервые появились на публике после потери пятого ребенка — они стали гостями гала-вечера в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Несмотря на личную трагедию, держалась пара просто отлично: Хилария, одетая в элегантное платье, расшитое камнями, выглядела безупречно, пишет Сплетник.
Об утрате супруга актера говорит открыто и в подробностях рассказывает о своем эмоциональном и физическом состоянии. Вот и вчера в беседе с журналистами издания ET она призналась, что сейчас уже чувствует себя намного лучше.
Я делаю все, что в моих силах. У меня потрясающий муж, который был со мной все это время.
Я считаю, что, когда вы сталкиваетесь с трудностями, важно как можно скорее признать, что это все было в реальности. Так вам проще будет что-то с этим делать. Я продолжала просыпаться и думала, что это был плохой сон, но это было не так. Чем больше вы об этом говорите и отождествляете с реальностью, тем проще работать над этим,
— сказала она.
Несмотря на то что в этом году у Хиларии случилось два выкидыша, супруги все равно планируют завести еще одного ребенка.
Если у вас есть дети, иногда вы чувствуете, что не можете остановиться, чтобы не завести еще детей. Каждый раз, когда они у нас появляются, мы думаем: "Это здорово. Давай заведем еще одного!"
— сказал актер.
Мы не можем закончить на этой ноте. Я не хочу. По крайней мере, мы постараемся не заканчивать на ней. Потому что это была грустная нота,
— согласилась с мужем Хилария.
На что Болдуин заверил, что у них еще непременно будет один ребенок.
Напомним, что супруги, которые женаты семь лет, воспитывают четверых детей: шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и полуторагодовалого Ромео. У Болдуина также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.