Виктория Боня показала дом в Лондоне

Боня сняла видеоролик, в котором показала, как проводит домашний досуг и провела небольшую экскурсию по апартаментам. Подписчики увидели, что дизайн комнат выполнен в серых тонах, а гостиная соединяется с кухней, как во многих современных квартирах. Виктория признается, что сейчас дома достаточно холодно, так как в Лондоне стоит промозглая погода.

На кухне у звезды располагается вся необходимая бытовая техника: духовой шкаф, кофеварка, микроволновка. Вика не скрывает, что самостоятельно готовит для дочери.

В доме несколько этажей. Гардеробная расположена внизу и состоит из огромного пространства для одежды, обувь Вика хранит отдельно. Снимая влог, Боня как раз собиралась на встречу, поэтому искала комфортный и вместе с тем стильный образ. Ее выбор остановился на черном свитере и модных брюках-сапогах.

Я покупаю дорогие вещи, но надеваю один-два раза максимум, или вообще не надеваю. Эти брюки, к примеру, надевала два раза,

- рассказала Виктория.

ФОТО: Скриншот с видео

Часть вещей теледива еще не успела разобрать после переезда. Почти все стены квартиры украшены картинами в рамках или постерами. Около входной двери висят несколько портретов Лионелля Месси. Виктория интересуется футболом и даже общалась со многими звездами мировых сборных.

Сегодня Вика с Анджелиной мирно живут вдвоем. Дочь ходит в школу, у нее уже появилось много приятелей. Так, Боня сняла на видео момент, как девочка готовит на кухне угощение для друзей — та делала блинчики.

Дочери Бони не очень нравится в Лондоне. Она несколько раз уговаривала маму вернуться в Монако. Но Виктория знает, что возможностей в британской столице гораздо больше.

В Лондоне я смогу организовать для Анджелины серьезные занятия конным спортом, о чем она так мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне. Думаю нам пора двигаться дальше! Хотя не исключаю возможность, что мы туда еще вернемся, но в очень глубокой старости,