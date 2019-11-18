Это же вы! Астролог Глоба назвала три знака Зодиака - главных везунчиков декабря

До первого месяца зимы осталось всего две недели, и астролог Тамара Глоба поспешила назвать три знака Зодиака, которые поймают волну везения в декабре, пишет Topnews.
Итак, первым везунчиком являются Близнецы. Им выпал невероятный шанс показать себя в наилучшем свете, а удача и везение станут для них верным спутником. Эксперт уверена, что в декабре у этих знакоов появится прекрасная возможность для совершения добрых дел.
Отмечается, что успех затронет все сферы деятельности Близнецов: бизнес, финансы, карьера, семья, личная жизнь. Декабрь принесет везение, которое пригодится в будущем.
Стрельцам, несмотря на нахлынувшее везение, стоит с вниманием отнестись к материальным благам, а также по достоинству оценить счастье, плывущее в руки. Не шикуйте!
В тоже время избегайте сомнительных знакомств, так как не все они окажутся полезными и нужными. Также, по заверению эксперта, не исключено, что в декабре вас сразит стрела Амура, после которой остальные объекты внимания уйдут на второй план.