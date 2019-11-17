Меган Маркл до сих пор не выдали британский паспорт

Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт. Неожиданным фактом о супруге принца Гарри поделился с Daily Mail ее приятель. Выяснилось, что герцогиня Сассекская подала пакет документов для оформления паспорта еще два года назад. За это время американская актриса успела стать членом королевской семьи и родить мужу наследника — сына Арчи.