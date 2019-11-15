Гороскоп на 15 ноября: Овнам противопоказана лень, а Весам желательно избегать конфликтов

Этот день довольно напряженный по своей общей энергетике, поскольку он находится под эгидой 19-х лунных суток, символ которых — сеть или паук. Динамика этой пятницы действительно будет рваной и запутывающей. Сегодня важно разобраться, что тянет вас на дно. Не вините других людей в собственных ошибках, но и не позволяйте окружающим вами управлять.
Овен
Старайтесь не терять даром ни одной минуты. Ваша лень будет вам дорого стоить, так что потерпите до выходных.
Телец
Встреча с деловыми партнерами в этот день может стать решающей и изменить ваши дальнейшие планы.
Близнецы
Хороший день, чтобы заняться анализом и работой над собственными недостатками. К примеру, бросьте курить.
Рак
В этот день лучше не начинать что-то глобальное и продолжительное: переезд, ремонт или стройку.
Лев
Если на вас будут оказать давление коллеги, постарайтесь идти по пути наименьшего сопротивления.
Дева
Вас ждет день компромиссов. Доказывать свою точку зрения не получится, проще смириться с общим мнением.
Весы
День способен внести разногласия в коллектив единомышленников. Старайтесь придерживаться нейтралитета.
Скорпион
Ваши старые финансовые вопросы разрешатся благополучно и в вашу пользу. Поездки будут удачными.
Стрелец
Будьте готовы к тому, что начальство спутает все планы, и уйму времени вам придется заниматься чужими проблемами.
Козерог
Если возникнет проблемная ситуация, включите свое чувство юмора – так вы сможете все решить без потерь, советует «Сегодня».
Водолей
В этот день не стоит слишком шиковать, лучше подумайте о ближайшем будущем и оставьте про запас какую-то сумму.
Рыбы
Уделите время и внимание уходу за своей внешностью. От этого зависит успех в новом коллективе.