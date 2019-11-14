Куда и когда чаще всего ездят на такси в Таллинне

Автовокзал и аэропорт стали самыми популярными направлениями среди пользователей Yandex.Taxi. Балтийский вокзал также вошел в топ.

Yandex.Taxi ФОТО: promo

Кроме того, жители Таллинна часто вызывают машину, когда отправляются за покупками. В перечень самых популярных маршрутов вошли крупные торговые центры: Ülemiste, Kristiine, Rocca al Mare и Lasnamäe Centrum.

Десять самых популярных мест в Таллинне, куда ездят на такси:

Автовокзал Аэропорт Ülemiste keskus Kristiine keskus Старый город Rocca al Mare keskus Lasnamäe Centrum Балтийский вокзал Foorum Viru Keskus

Как и ожидалось, в будни услуги такси особенно востребованы утром с 8 до 9 часов и в конце рабочего дня с 17 до 18, а в выходные – около полуночи.

Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне, Тарту и во всех городах Ида-Вирумаа. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль.