Куда и когда чаще всего ездят на такси в Таллинне

Сервис Yandex.Taxi составил рейтинг мест, куда и когда жители Таллинна чаще всего ездят на такси. Оказалось, приложением активно пользуются перед путешествием в другую страну или город и для поездок за покупками.
Автовокзал и аэропорт стали самыми популярными направлениями среди пользователей Yandex.Taxi. Балтийский вокзал также вошел в топ.
Кроме того, жители Таллинна часто вызывают машину, когда отправляются за покупками. В перечень самых популярных маршрутов вошли крупные торговые центры: Ülemiste, Kristiine, Rocca al Mare и Lasnamäe Centrum.
Десять самых популярных мест в Таллинне, куда ездят на такси:
- Автовокзал
- Аэропорт
- Ülemiste keskus
- Kristiine keskus
- Старый город
- Rocca al Mare keskus
- Lasnamäe Centrum
- Балтийский вокзал
- Foorum
- Viru Keskus
Как и ожидалось, в будни услуги такси особенно востребованы утром с 8 до 9 часов и в конце рабочего дня с 17 до 18, а в выходные – около полуночи.
Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне, Тарту и во всех городах Ида-Вирумаа. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль.
Бесплатное приложение Yandex.Taxi доступно для iOS и Android на эстонском, русском, английском и многих других языках.