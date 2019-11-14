Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, у которых жизнь в 2020 году повернется на 180°

Российский астролог Павел Глоба сделал прогноз по знакам Зодиака на 2020 год, придя к выводу, что представителей трех знаков Зодиака ждут серьезные перемены, пишет Topnews.
Так, по его словам, Овнов ждет изменение жизни в лучшую сторону. Павел Глоба подчеркивает, что представители этого знака Зодиака получат хорошую мотивацию на удачу, благополучие и успех.
Желания Овнов будут исполняться, а новые знакомства в 2020 году сыграют ключевую роль в профессиональной деятельности.
Павел Глоба рекомендует Львам в 2020 году идти на встречу своей мечте. Перед вами будут открыты все двери. Это может быть переезд в другую страну, смена места работы, устройство личного счастья и другие крутые повороты.
Ваш талант заметят другие, поэтому постарайтесь не упустить шанс и воспользоваться этим благоприятным периодом. 2020 год точно станет годом вашего карьерного взлета и большого количества побед.
Козерогам Павел Глоба прогнозирует также удачу в карьере в следующем году. Представители этого знака Зодиака уже приложили массу усилий для роста в своей деятельности, но следующий год принесет вам огромное количество перспективных предложений, из которых останется только выбрать то, что наиболее по душе.
Сама Вселенная будет отправлять вам подсказки на пути, поэтому будьте внимательны к ее знакам. Вы сможете купить жилье, о котором мечтали, а романтический настрой периода буквально подарит вам крылья.