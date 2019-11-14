Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, у которых жизнь в 2020 году повернется на 180°

Так, по его словам, Овнов ждет изменение жизни в лучшую сторону. Павел Глоба подчеркивает, что представители этого знака Зодиака получат хорошую мотивацию на удачу, благополучие и успех.

Желания Овнов будут исполняться, а новые знакомства в 2020 году сыграют ключевую роль в профессиональной деятельности.

Павел Глоба рекомендует Львам в 2020 году идти на встречу своей мечте. Перед вами будут открыты все двери. Это может быть переезд в другую страну, смена места работы, устройство личного счастья и другие крутые повороты.

Ваш талант заметят другие, поэтому постарайтесь не упустить шанс и воспользоваться этим благоприятным периодом. 2020 год точно станет годом вашего карьерного взлета и большого количества побед.

Козерогам Павел Глоба прогнозирует также удачу в карьере в следующем году. Представители этого знака Зодиака уже приложили массу усилий для роста в своей деятельности, но следующий год принесет вам огромное количество перспективных предложений, из которых останется только выбрать то, что наиболее по душе.