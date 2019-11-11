Адвокат Максима Фадеева: «Ему сделали сложную операцию на сердце»

В конце октября 51-летний Максим Фадеев почувствовал себя плохо — продюсеру понадобилась помощь медиков. Прибывшие в загородный дом артиста врачи диагностировали у него предынфарктное состояние. Оказалось, что у знаменитости случился приступ ишемической болезни, причиной которой стало нервное истощение.

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, артист находился на грани жизни и смерти. Фадееву сделали операцию на сердце. Поводом такого состоянии послужили разногласия с бывшими подопечными — Наргиз Закировой и Олегом Майами. «То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел»», — заявил Жорин.

Напомним, 30 октября Фадеев неожиданно объявил о роспуске своего продюсерского центра MALFA. Об этом музыкант сообщил в социальных сетях, опубликовав видеообращение к поклонникам. В ролике Максим рассказал, что лейбл слишком разросся, в нем очень много артистов, и его работу стало невозможно контролировать. Сергей Жорин уверяет, что Фадеев вкладывал в артистов душу и немалые деньги, а у подопечных начиналась звездная болезнь.

«После сотрудничества, когда всех все устраивало, артист уходя начинал говорить, что его ввели в заблуждение. Как будто он не знал, что подписывает, фактически был рабом на галерах, его использовали и он работал за еду», — добавил звездный адвокат.