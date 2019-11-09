Сб, 9.11.2019
Лето в душе! Самая сексапильная блондинка Эстонии похвасталась снимком в трусах СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Никому не пожелаю такого»: Полина Гагарина разрыдалась после эфира

Полина Гагарина.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Певица Полина Гагарина является одним из членов жюри на шоу «Голос». Во время последнего выпуска артистка расплакалась после выступления участника – Дмитрия Клинаева.

Мужчина оказался отцом погибшего два года назад молодого актера Егора Клинаева. В честь сына он исполнил песню Стаса Намина «Колыбельная».

Гагарина сразу узнала исполнителя.

Я хочу сказать, я знаю, с кем говорю. И я очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Я никому не пожелаю такого пережить!

 – заявила знаменитость.

После этого на впечатлительную Полину накатила волна эмоций, и она разрыдалась. Задыхаясь от слез, она пожелала Дмитрию, чтобы он смог жить дальше и радовался еще много-много дней. Потом певица извинилась и выбежала из студии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on

Отметим, отец погибшего мальчика попал в команду лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Рок-музыкант, в свою очередь, отметил, что в его команде не хватает какой-то серьезности. И именно в Дмитрии он видит нечто подобное. Клинаев-старший с радостью согласился на эксперименты.

НАВЕРХ