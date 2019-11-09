«Никому не пожелаю такого»: Полина Гагарина разрыдалась после эфира

Мужчина оказался отцом погибшего два года назад молодого актера Егора Клинаева. В честь сына он исполнил песню Стаса Намина «Колыбельная».

Гагарина сразу узнала исполнителя.

Я хочу сказать, я знаю, с кем говорю. И я очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Я никому не пожелаю такого пережить!

– заявила знаменитость.

После этого на впечатлительную Полину накатила волна эмоций, и она разрыдалась. Задыхаясь от слез, она пожелала Дмитрию, чтобы он смог жить дальше и радовался еще много-много дней. Потом певица извинилась и выбежала из студии.