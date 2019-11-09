«Никому не пожелаю такого»: Полина Гагарина разрыдалась после эфира

Певица Полина Гагарина является одним из членов жюри на шоу «Голос». Во время последнего выпуска артистка расплакалась после выступления участника – Дмитрия Клинаева.
Мужчина оказался отцом погибшего два года назад молодого актера Егора Клинаева. В честь сына он исполнил песню Стаса Намина «Колыбельная».
Гагарина сразу узнала исполнителя.
Я хочу сказать, я знаю, с кем говорю. И я очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Я никому не пожелаю такого пережить!
– заявила знаменитость.
После этого на впечатлительную Полину накатила волна эмоций, и она разрыдалась. Задыхаясь от слез, она пожелала Дмитрию, чтобы он смог жить дальше и радовался еще много-много дней. Потом певица извинилась и выбежала из студии.
Отметим, отец погибшего мальчика попал в команду лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Рок-музыкант, в свою очередь, отметил, что в его команде не хватает какой-то серьезности. И именно в Дмитрии он видит нечто подобное. Клинаев-старший с радостью согласился на эксперименты.