Накал страстей у Раков и неожиданная помощь от партнеров Козерогам: гороскоп на 9 ноября

Весы

Вы чувствительнее обычного к мнению людей о вас, а также к получаемым сведениям и впечатлениям вообще. Если начнете покорно поддаваться чужому давлению, внушению, или попытаетесь подчинить себе других, то возможно внезапное ухудшение самочувствия, причем именно на психологической почве. Позитивное влияние окажут новые методы работы или лечения. Общий активный образ жизни, перестройка питания, режима дня также направят мысль в нужную сторону, не дадут стать игрушкой обстоятельств. Новые медицинские рекомендации проверяйте сразу в действии, не мучаясь подозрениями и опасениями.

Скорпион

У вас достаточно энергии и для упорного труда, и для активных развлечений. Вы способны вложить всю душу в то, что делаете, к чему стремитесь. В случае сильных колебаний, попробуйте применить новый, необычный способ отдыха (или переключения внимания). Так вы быстрее найдете выход из противоречий, связанных с поставленной себе целью. Первая половина дня обещает наиболее результативные действия и решения. Ближе к вечеру станут важнее мощные эмоции и властные инстинктивные потребности. Это обстоятельство будет особенно благотворным, если вы заняты творчеством.

Стрелец

Хорошее время для переезда на новое место жительства (особенно значительно удаленное от прежнего), а также для обновления связи с родственниками, живущими далеко от вас. Удачен семейный бизнес, связанный с оказанием услуг, ночным или вечерним графиком работы, организацией отдыха, развлечений, с секретностью, расследованиями, с творчеством. Вы можете узнать новые факты из истории своей семьи или биографии родителей. Кто-то из друзей или партнеров способен позавидовать вашим успехам, не высказывая своих чувств прямо и открыто, или, наоборот, проявить излишнюю симпатию, привязчивость.

Козерог

Вы сможете неожиданно получить помощь от партнеров, родных, знакомых, и с еще большим удовлетворением оказать великодушные услуги им. Активное содействие в розыске и получении нужной информации, в обмене контактами, адресами, в завязывании знакомств - наиболее вероятные формы такой помощи. В то же время старайтесь сохранять ровное отношение ко всем, насколько это у вас получится, и ориентироваться в обработке получаемых сведений на логику, а не на тайно мучающие вас эмоции. Роль заинтересованного посредника, всей душой болеющего за дело, сегодня может плохо для вас кончиться.

Водолей

Риск - благородное дело. Если считаете, что ваша фантастическая цель недостижима без него, то попробуйте рискнуть частью собственных денег. Для попыток применить новые методы обогащения день вполне подходит. Даже из очень неприятной ситуации вы сможете выбраться почти без потерь, а возможно, и с выгодой. Но при этом будьте готовы к тому, что ваше любовное отношение к некоторым друзьям, единомышленникам может поменяться. Во всяком случае, стойкое и мощное чувство симпатии к ним будет заметно поколеблено. Материальную или моральную заботу от них принимайте с большой осторожностью.

Рыбы