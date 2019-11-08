Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд

По делу проходят Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в организации либо участии в террористическом сообществе и НВФ, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств. Первым троим фигурантам также инкриминируется прохождение обучения для террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, приготовление к теракту. Казуев к тому же обвиняется в содействии террористической деятельности.

«Данное уголовное дело поступило в суд, к рассмотрению оно еще не назначено», - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что телеведущий Максим Галкин и его жена певица Алла Пугачева в настоящее время в свидетелях по делу не значатся.

Ранее адвокат одного из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года в Махачкале предоставил РИА Новости материалы дела. Из них следует, что обвиняемый Казуев, присягнувший главарю запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он заявил, что когда он находился в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин и предложил совершить убийство артиста Киркорова, пообещав за исполнение 2 миллиона рублей (более 28 тысяч евро).